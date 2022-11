Israël : Le Likoud conclut un accord avec le parti Noam

Le parti contrôlera l'organisme chargé de l'"identité juive"

Le Likoud a signé un accord de coalition qui donnera au parti d'extrême droite et anti-LGBT Noam le contrôle d'un organe gouvernemental responsable de l'immigration juive, à un moment où certains responsables font pression pour réécrire les règles qui permettent de devenir un citoyen israélien. L'accord avec le Noam est le deuxième de cinq accords de ce type attendus sur la voie de la formation du gouvernement le plus à droite et le plus religieux d'Israël à ce jour. Selon les détails publiés par un porte-parole du parti Likoud, les parties ont accepté la demande de Noam de former une autorité au sein du bureau du Premier ministre pour se concentrer sur l'identité juive nationale.

Arie Leib Abrams/Flash90 Le député du Sionisme religieux, Avi Maoz

L'autorité sera dirigée par l'unique député du Noam, Avi Maoz, qui sera nommé ministre adjoint au sein du cabinet du Premier ministre. Dans son rôle, Maoz prendra également le contrôle d'autres organismes, dont Nativ, qui gère l'immigration en Israël en provenance de l'ancienne Union soviétique.

Le mouvement réformiste en Israël s'est fermement prononcé contre l'accord de coalition entre le Likoud et Noam

Les partis religieux ont fait pression pour resserrer les conditions d'admissibilité dans le cadre de la loi du retour qui régit les droits d'immigration des Juifs, en faisant notamment campagne pour supprimer la clause dite du grand-père qui permet aux petits-enfants non juifs de Juifs d'obtenir la citoyenneté. Ils ont également préconisé de retirer aux réformés convertis au judaïsme le droit à la citoyenneté en vertu de la Loi du retour.

Le mouvement réformiste en Israël s'est fermement prononcé contre l'accord de coalition entre Benjamin Netanyahu du Likoud et le chef du parti Noam, Avi Maoz, qui donnera à ce dernier le contrôle d'une "autorité de l'identité juive" à créer au sein du bureau du Premier ministre. "Nous rappelons au chef de l'autorité pour l'identité juive qu'il y a plus d'une façon d'être juif ou juive. Avi Maoz, qui a obtenu un poste avec un financement excessif, de la part du premier ministre élu ne décidera pas pour des millions de Juifs et de Juives en Israël et dans la Diaspora quelles sont ces façons", a affirmé le mouvement dans une déclaration.