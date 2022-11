Israël: un adolescent gravement blessé dans l'attentat de Jérusalem sort de l'hôpital

Elhanan Biton était un ami proche d'Aryeh Schupak, le jeune de 16 ans qui a été tué dans une des explosions

Un adolescent qui avait été grièvement blessé lors du double attentat à la bombe de la semaine dernière à Jérusalem a quitté l'hôpital dimanche, après le feu vert des médecins. Elhanan Biton était un ami proche d'Aryeh Schupak, le jeune de 16 ans qui a été tué dans l'explosion survenue à un arrêt de bus à l'entrée de la capitale. Les deux jeunes étaient assis sur un banc lorsque la bombe a explosé. "J'ai essayé de le mettre sur le côté, mais j'ai tout de suite compris qu'il était apparemment mort sur le coup", a déclaré Elhanan Biton.

Aryeh Schupak, un étudiant de yeshiva, résidant dans le quartier Har Nof de Jérusalem et possédant les nationalités israélienne et canadienne, a été déclaré mort peu après l'explosion. Biton, lui, a été blessé par de multiples éclats d'obus, notamment à la tête. Lors d'une cérémonie d'adieu avec les médecins et le personnel de l'hôpital, alors qu'il quittait le centre Shaare Zedek, Biton a évoqué la mémoire de son ami, le décrivant comme "un type qui aimait aider et étudier, qui aimait tout le monde". La famille Biton a remercié "les médecins et les infirmières dévoués pour le travail sacré qu'ils accomplissent".

Dans les heures qui ont suivi les attentats, le père d'Elhanan Biton a déclaré aux médias que son fils avait vu un homme photographier des personnes à l'arrêt de bus peu avant l'explosion. Deux bombes ont explosé à des arrêts de bus distincts à Jérusalem mercredi dernier. Le premier engin, à Givat Shaul, qui a tué Schupak, a également grièvement blessé Tadese Tashume, un Israélien originaire d'Éthiopie et père de six enfants, qui a succombé à ses blessures samedi.

Menahem KAHANA / AFP Des médecins légistes recueillent des preuves sur les lieux d'une explosion à un arrêt de bus à Jérusalem, le 23 novembre 2022.

La deuxième bombe, qui a explosé une demi-heure plus tard, près du quartier de Ramot, n'a pas fait de blessés graves. Le centre Shaare Zedek a déclaré qu'un livre de Psaumes retrouvé dans la poche d'un homme avait empêché des éclats de bombe de le toucher dans la première explosion. L'homme, âgé de 62 ans, a été gravement blessé, mais un fragment a été arrêté par les pages du livre.

Aucun groupe n'a revendiqué les attaques et les services de sécurité ont lancé une chasse à l'homme pour attraper les auteurs.