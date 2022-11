Le rapport fait état d'une "réalité inquiétante"

38% des soldates servant dans le système pénitentiaire israélien ont déclaré avoir été victimes d'abus sexuels, et environ 70 % des rapports émanant de la police et des autres forces de sécurité israéliennes n'ont pas été traités ou l'ont été de manière inadéquate, selon un rapport du contrôleur d'État Matanyahou Engelman, publié lundi.

Les conclusions du nouveau rapport signalent une "réalité organisationnelle inquiétante"

Le rapport spécial sur la protection des soldates a révélé que l'histoire connue sous le nom de "l'affaire de la prison de Gilboa" - qui fait état de prisonniers agressant sexuellement et violant des soldates - n'était que la "partie émergée de l'iceberg" et que les conclusions du nouveau rapport signalent une "réalité organisationnelle inquiétante."

Dans le cadre de l'audit, l'équipe a visité sept établissements pénitentiaires de sécurité et s'est entretenue avec environ 150 agents de conscription présents sur place. Le bureau du contrôleur d'État a également interrogé environ 13 000 soldats et personnes qui ont achevé leur service.

Jalaa MAREY / AFP La prison de Gilboa dans le nord d'Israël

Au sein de l'armée israélienne, 33 % des femmes ont déclaré avoir été harcelées sexuellement une ou plusieurs fois depuis leur enrôlement, et 32 % l'ont signalé à un supérieur hiérarchique. Environ la moitié de celles qui ont signalé le harcèlement ont été satisfaites du traitement de leur plainte.

"Il n'est pas possible de justifier une réalité dans laquelle un soldat conscrit sur quatre dans la police et le Shin Bet a subi des abus sexuels", a affirmé Engelman. "Nous ne devons avoir d'indulgence avec le fait que 70 % des plaintes n'ont pas été traitées correctement, et il n'est pas possible de passer à un autre ordre du jour lorsque tout nous indique un harcèlement sexuel par les prisonniers de sécurité, un manque de soutien, et le harcèlement sexuel des employés permanents envers les femmes soldats et les conscrites", a-t-il ajouté.