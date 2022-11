Très peu d'Israéliens juifs favorables à ce que leurs enfants servent dans des unités de combat

22 % des femmes et 11 % des hommes du pays préféreraient que leurs enfants ne fassent pas du tout l'armée

Une enquête révèle qu'un très faible pourcentage d'Israéliens juifs souhaitent que leurs enfants servent dans des unités de combat d'élite de Tsahal.

L'enquête menée par l'Israel Democracy Institute révèle que seulement 3 % des femmes et 9 % des hommes aimeraient voir leurs enfants dans de telles unités. Les chiffres sont encore plus faibles pour les unités de combat régulières, comme l'infanterie ou les corps blindés, avec 2 % de femmes et 5 % d'hommes favorables à l'enrôlement.

Ces données montrent en revanche une large adhésion des Israéliens (45% pour les hommes, 44% pour les femmes) à l'intégration de leur progéniture dans des unités technologiques d'élite comme l'unité 8200 tant vantée de Tsahal.

A rebours, 22 % des femmes et 11 % des hommes du pays préféreraient que leurs enfants ne fassent pas du tout l'armée. Il y a toutefois un large soutien (54 % des sondés) en faveur de l'ouverture de tous les rôles de combat aux femmes, y compris les unités d'élite.

Un rapport du Contrôleur de l'Etat publié ce lundi indique qu'une soldate sur quatre est victime d'abus sexuels au sein de Tsahal.