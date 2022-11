Israël : un résident arabe d'Acre condamné à dix ans de prison pour le lynchage d'un juif en 2021

"Les Juifs qui se promènent avec un drapeau israélien ne peuvent pas risquer d'être assassinés"

Un Arabe israélien a été condamné ce lundi à dix ans de prison pour son rôle dans le lynchage d'un résident juif d'Acre lors des émeutes de mai 2021, qui ont laissé la victime handicapée.

Le tribunal de district de Haïfa a également ordonné au condamné, Adham Bashir, 24 ans, de verser 150 000 shekels (environ 41 000 euros environ) de dommages et intérêts à la victime. Ce dernier, également résident de la ville côtière, a avoué le crime et a été reconnu coupable dans le cadre d'une négociation de plaidoyer pour voies de fait graves en tant qu'acte de terreur, tentative de voies de fait graves et émeutes.

Il a été découvert qu'il avait jeté une pierre sur la voiture de la victime, Mor Ganashvili, brisé sa vitre avec une barre de fer et qu'il avait été l'un de ceux qui l'avaient battu après qu'il soit sorti de son véhicule pour tenter de fuir.

"L'accusé tenait une barre de fer et avait l'intention de blesser gravement Mor Ganashvili pour un motif idéologique nationaliste", a déclaré le président du tribunal, notant que la peine était plus légère qu'elle n'aurait pu l'être parce que l'accusé avait avoué son forfait et exprimé des regrets. Les procureurs avaient requis une peine de prison de 10 à 13 ans d'emprisonnement.

Shir Torem/Flash90 Mor Ganashvili, grièvement blessé lors d'un lynchage à Acre en 2021, arrive au tribunal de district de Haïfa, le 28 novembre 2022

Mor Ganashvili, qui a été attaqué alors qu'il conduisait une voiture arborant des drapeaux israéliens, a remercié les procureurs et les juges pour la lourde peine, et indiqué aux journalistes avoir pleuré en entendant la condamnation.

"Chaque juge en Israël doit apprendre par l'exemple et commencer à appliquer la justice. Nous ne vivons pas en diaspora ici : les Juifs qui se promènent avec un drapeau israélien ne peuvent pas risquer d'être assassinés", a-t-il dit. "Pour ma part, je n'ai pas été assassiné mais ils ont tué une partie de mon âme."

En septembre, le service de sécurité du Shin Bet avait déclaré avoir inculpé trois autres suspects dans cette affaire. Ces dernières arrestations ont porté à huit le nombre total de suspects arrêtés ou poursuivis dans l'assaut contre Mor Ganashvili, battu avec des barres de fer et d'autres instruments contondants qui l'ont rendu inconscient et l'ont laissé avec deux hémorragies cérébrales et une hémorragie interne, parmi de nombreuses autres blessures.

Les émeutes d'Acre se sont inscrites dans une série de troubles intercommunautaires violents, en particulier dans les villes mixtes judéo-arabes d'Israël, dans les jours qui ont suivi le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza le 10 mai 2021.

Selon des documents judiciaires, les suspects faisaient partie des émeutiers masqués parcourant les rues d'Acre dans la nuit du 12 mai, jetant des pierres, lançant des feux d'artifice sur des policiers et détruisant des biens publics. Ils avaient érigé un barrage routier à l'aide de meubles et d'autres objets, face auquel Mor Ganashvili s'était retrouvé alors qu'il conduisait pour rendre visite à sa mère.

La victime avait été secourue par un autre résident arabe d'Acre, Fadi Qassem, infirmier, qui lui avait prodigué les premiers soins.