Netanyahou veut démanteler les fondements démocratiques du pays, martèle Lapid

"Netanyahou n'est motivé que par le désir de mettre fin à son procès"

Le Premier ministre sortant Yaïr Lapid a lancé lundi une attaque virulente contre le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou, l'accusant de "d'opportunisme" en cherchant à obtenir des réformes judiciaires susceptibles d'impacter son procès pour corruption en cours.

"Netanyahou veut décider qui sera le procureur dans son procès. Il veut décider de l'identité des juges qui siègeront", a déclaré Lapid lors d'une conférence de l'Institut israélien de la démocratie. "Netanyahou veut faire passer une loi qui interdirait les inculpations contre un Premier ministre parce que lui-même a été un Premier ministre qui a été inculpé".

"Ce n'est pas une réforme judiciaire. Ce n'est pas de l'idéologie. C'est de l'opportunisme", a-t-il ajouté. Lapid, qui devrait devenir le chef de l'opposition une fois que Netanyahou aura réussi à former sa coalition de 64 sièges, a déclaré : "Nous devons arrêter cela. C'est contre cela que nous sommes déterminés à lutter".

Les partis qui devraient faire partie du prochain gouvernement se sont prononcés en faveur d'une refonte radicale du système judiciaire, y compris une clause de dérogation de la Haute Cour qui permettrait à la Knesset d'annuler les décisions de celle-ci, de faire siéger davantage de politiques au comité de sélection des juges et de diviser en deux les fonctions de procureur général et de procureur d'État. Certains ont même suggéré de supprimer du code pénal le chef d'accusation d'abus de confiance - le principal chef d'accusation dans le procès de Netanyahou.

POOL / AFP Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou lors de son procès pour corruption devant le tribunal de district de Jérusalem

Ces propositions de réformes judiciaires - qui figurent parmi les revendications les plus fortes des six partis qui devraient former le prochain gouvernement - ne sont proposées que pour une seule raison, selon Lapid.

"C'est complètement personnel. Ils entraînent le pays dans une spirale dangereuse et anti-démocratique qui met en danger l'économie, nuit à la sécurité et nous vaudra des sanctions internationales - juste pour régler leurs problèmes personnels", a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre sortant a souligné qu'avant ses ennuis avec la justice, Netanyahou n'avait jamais tenté de faire passer des réformes aussi radicales pendant ses nombreuses années au pouvoir. "Il n'y a "rien que Netanyahou ne fera pas pour éviter d'aller en prison", a-t-il insisté, affirmant que la plupart des partis qui devraient composer le prochain gouvernement "ne croient pas du tout à l'idée de démocratie."

"Le public doit être conscient", a conclu Lapid, qu'ils "trompent, nuisent et démantèlent les fondements démocratiques du pays - tout cela pour satisfaire des intérêts personnels."

Dans son propre discours à la conférence de l'Institut israélien de la démocratie, le ministre de la défense sortant, Benny Gantz, a également critiqué les propositions avancées par le futur gouvernement attendu.