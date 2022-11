Galit Burg, qui a représenté Israël à l'Eurovision 1989, tuée dans un accident de voiture

Galit Burg a été impliquée dans une collision entre un camion et deux véhicules

Galit Burg, une chanteuse qui a représenté Israël au concours Eurovision de la chanson en 1989 au sein du duo Gili et Galit, a été tuée ce lundi dans un accident de voiture, ont rapporté les médias israéliens. L'artiste âgée de 54 ans, a été impliquée dans une collision entre un camion et deux véhicules près de Kfar Daniel, dans le centre d'Israël. Gili et Galit ont chanté leur titre "Derech Hamelech" lors du concours de 1998 qui s'est tenu en Suisse, arrivant en 12ème position sur 22 participants.