Israël : le torchon brûle entre Benjamin Netanyahou et le leader du Shas

Rien ne va plus entre Aryeh Deri et Benjamin Netanyahou, alors que le chef du Shas aurait menacé "de ne soutenir le gouvernement que de l'extérieur" après une dispute avec le chef du Likoud lundi soir. Selon la chaîne 12, Aryeh Deri aurait notamment accusé le dirigeant présumé de la future coalition de revenir sur les promesses qu'il avait faites lors des négociations pour former le prochain gouvernement.

"Nous avons accédé à vos demandes et abandonné le portefeuille des Finances, qui nous tenait pourtant à cœur, puis le ministère du Néguev et la Galilée, pour vous permettre de parvenir à un accord avec Force juive, et vous faites marche arrière sur nos accords, aurait déclaré le leader du Shas en élevant la voix.

"De notre point de vue, c'est une crise de confiance", aurait ajouté Aryeh Deri avant de déclarer : "Le Shas a promis à ses électeurs un gouvernement de droite sous Netanyahou et nous le ferons. Mais si vous ne remplissez pas vos obligations, nous abandonnerons les portefeuilles et soutiendrons le gouvernement de l'extérieur".

Les informations non sourcées, qui décrivent l'entretien comme "une engueulade", ne précisent pas quelles promesses le Likoud aurait renié, ni la réaction de Benjamin Netanyahou.

La question d'un futur portefeuille ministériel confié à Aryeh Deri est l'un des actuels points de blocage dans les pourparlers pour former la coalition. La loi actuelle ne permet pas en effet qu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement - comme c'est le cas d'Aryeh Deri, condamné avec sursis pour fraude fiscale - puisse être ministre. Il est donc question de réformer la législation pour contourner cet obstacle et permettre au dirigeant ultraorthodoxe d'intégrer le prochain gouvernement.