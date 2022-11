Israël : Gadi Eisenkot prévient que la nouvelle coalition pourrait conduire au "démantèlement de l'armée"

"Le comportement de la future coalition sape l'autorité du commandement de Tsahal"

L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, Gadi Eisenkot, a prévenu que le futur gouvernement, avec ses membres d'extrême droite, pourrait conduire au démantèlement de Tsahal. "Le comportement de la future coalition sape l'autorité du commandement de Tsahal, nuit à la confiance du public et pourrait conduire au démantèlement de l'armée", a déclaré Eizenkot, aujourd'hui député du parti Union nationale, lors d'une conférence de l'Institut israélien pour la démocratie.

Eisenkot s'est notamment prononcé contre le transfert du contrôle de certaines unités et de l'Autorité civile en Cisjordanie à d'autres ministères, comme le demandent le leader d'Otzma Yehudit (Force juive) Itamar Ben Gvir et le sioniste religieux Betsalel Smotrich.

Avshalom Sassoni/Flash90 L'ancien chef d'état-major de Tsahal Gadi Eisenkot s'exprime lors d'une conférence à l'université Reichman à Herzliya,

"Les citoyens d'Israël ne sont pas conscients de la réalité complexe dans laquelle Tsahal et le Shin Bet opèrent pour combattre le terrorisme avec un taux de réussite de 98% et sauver des vies. Si cet équilibre est remis en cause, cela créera une situation très complexe", a-t-il ajouté.

Il a également soutenu les commandants de Tsahal qui, plus tôt dans la journée, ont condamné à dix jours de prison militaire un soldat qui s'était moqué d'un militant d'extrême gauche dans la ville d'Hébron, en Cisjordanie, la semaine dernière.

Olivier Fitoussi/Flash90 Itamar Ben-Gvir

Vendredi, un soldat avait affronté un militant d'extrême gauche et s'était vanté qu'Itamar Ben-Gvir, qui devrait devenir le prochain ministre de la Sécurité nationale d'Israël - bénéficie de pouvoirs élargis. Eizenkot a critiqué Ben-Gvir pour avoir soutenu les actions du soldat. De son côté, le député de Force juive a affirmé samedi que les activistes de gauche étaient à blâmer pour les incidents à Hébron. "Les actions des politiques affaiblissent l'armée israélienne et la confiance du public en elle", avait-il estimé.