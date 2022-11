Israël : Yaïr Netanyahou expulsé du tribunal lors de sa comparution pour harcèlement sexuel

"La bouche de l'enfant est l'héritage du père"

L'audience d'ouverture des poursuites judicaires réciproques entre Yair Netanyahou et l'ancienne députée travailliste Stav Shaffir a été particulièrement agitée ce mardi, marquée par l'expulsion du fils aîné du Premier ministre pressenti. Stav Shaffir poursuit Yair Netanyahou pour harcèlement sexuel en raison de publications qu'il a écrites à son sujet sur Twitter. En représailles, le jeune homme a intenté une action contre les propres publications de l'ancienne députée sur les réseaux sociaux.

Yair Netanyahou a ainsi reçu l'ordre du juge de quitter la salle d'audience du tribunal de Tel-Aviv pour avoir interrompu Stav Shaffir pendant qu'elle témoignait. Il l'a alors traitée de "salope". Il a ensuite été autorisé à réintégrer la salle d'audience avant d'en être de nouveau expulsé après d'autres insultes. Il est alors resté à l'extérieur jusqu'à ce que Stav Shaffir ait terminé son témoignage, a rapporté la chaîne 13.

La jeune femme a entamé la procédure en rejetant la demande des avocats de Yair Netanyahou d'abandonner son procès contre leur client. "Si je pensais que cela amènerait un changement dans sa violence et son comportement, j'y réfléchirais", a-t-elle déclaré devant la salle d'audience.

Les poursuites réciproques lancées par les parties découlent d'un échange acharné entre Yair Netanyahou et Stav Shaffir en avril 2020, alors que le pays était soumis à un confinement strict durant la fête de la Paque juive imposant aux Israéliens de ne célébrer la fête qu'avec les membres de la famille vivant au foyer. Le Premier ministre de l'époque, Benjamin Netanyahou, avait toutefois publié sur les réseaux sociaux une photo de sa famille célébrant le seder sur laquelle figurait son plus jeune fils, Avner, qui ne vivait pas avec lui.

Stav Shaffir avait alors tweeté qu'elle était déçue du comportement du Premier ministre. En réponse, Yair Netanyahou avait critiqué l'ancienne législatrice, évoquant sa candidature à la Knesset aux côtés de l'ancien Premier ministre Ehud Barak au sein du parti de l'Union démocratique, alors que ce dernier avait été photographié en train de visiter la maison new-yorkaise du financier américain Jeffrey Epstein, condamné par la suite pour des crimes sexuels.

"Êtes-vous sûr de vouloir parler de moralité à la lumière du projet raté que vous avez essayé de mettre en place avec un passionné de pédophilie et visiteur fréquent de l'île pédophile d'Epstein?", avait tweeté Yair Netanyahou à Stav Shaffir. "Tu es moche à l'intérieur comme à l'extérieur. Trouve-toi un mari arabe permanent qui ne te chassera pas, va dans un village, deviens musulmane et fiche nous la paix", avait-il ajouté.

Avshalom Sassoni/Flash90 Yair Netanyahou, fils du Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou, à une audience dans le cadre du procès en diffamation intenté par l'ancienne députée Stav Shaffir à Tel Aviv, le 29 novembre 2022

En réaction, Stav Shaffir avait écrit que sa famille à elle lui avait cruellement manqué pendant la fête de Pâque. "Et maintenant, alors que je lis ce qu'a écrit le fils du Premier ministre, qui a été éduqué par lui et vit sur son argent, mes parents me manquent encore plus. Vous êtes un menteur, un harceleur et une personne perverse et raciste. La bouche de l'enfant est l'héritage du père", avait-elle poursuivi.

"Gardez les mots désobligeants dont vous m'avez affublé pour Epstein, Barak et vos autres amis. Je ne prends pas un shekel à l'État", avait rétorqué Yair Netanyahou. "Vous, en revanche, devez au contribuable huit millions de shekels", faisant probablement référence à l'argent que Stav Shaffir et Ehud Barak avaient ​​emprunté à la Knesset pour leur course électorale conjointe en 2019.

Lors de l'audience, Stav Shaffir a affirmé que les tweets du fils de l'ancien Premier ministre étaient faux, diffamatoires et sexuellement dégradants, tandis que le jeune homme a soutenu qu'il n'avait fait que se défendre contre les remarques de la jeune femme. "Yair Netanyahou, en tant que personnalité publique même s'il n'a pas été élu par le public, a utilisé la violence sexuelle comme stratégie et a essayé de m'attribuer une trahison à la sécurité de l'État", a-t-elle déclaré. "Quelle absurdité, tu avais un petit ami arabe. Qu'est-ce que tu veux ?", a riposté le jeune homme. Ce à quoi Stav Shaffir a répondu: "C'est un mensonge complet. Il n'y a rien de mal avec un partenaire arabe, et si j'en avais un, je le dirais."