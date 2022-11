Israël doit s'attendre à une dégradation de sa situation sécuritaire, selon Tsahal et le Shin Bet

"Le pays doit s'attendre à des attaques terroristes de plus en plus nombreuses et 'professionnelles'

Israël doit se préparer à une dégradation supplémentaire de la situation sécuritaire dans les mois à venir, ont averti mardi de hauts responsables du Shin Bet et de Tsahal alors qu'ils s'exprimaient face à la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset. Un responsable anonyme qui a témoigné devant la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset a ainsi déclaré aux députés que l'establishment sécuritaire s'attendait à ce que le pays subisse des attaques terroristes de plus en plus nombreuses et "professionnelles". Ce même responsable a également souligné que le prochain gouvernement devrait encore travailler pour renforcer l'Autorité palestinienne dans l'intérêt sécuritaire d'Israël. Ces déclarations des responsables sécuritaires surviennent alors que la Cisjordanie est le théâtre de violences incessantes depuis plusieurs semaines. Cinq Palestiniens ont été tués mardi, dont l'un a été abattu après avoir mené un attentat à la voiture-bélier contre une soldate en Cisjordanie, la blessant grièvement. Les quatre autres – dont deux frères – ont été tués dans des affrontements avec les troupes israéliennes dans les territoires palestiniens. Dans le même temps, le Shin Bet et la police ont poursuivi leurs opérations à Jérusalem-Est, marquant une avancée dans la traque de la cellule terroriste responsable du double attentat à la bombe perpétré à Jérusalem la semaine dernière, selon la Chaîne 12. L'audience parlementaire de mardi était dirigée par le président par intérim de la commission des affaires étrangères et de la défense, le député du Likoud Yoav Galant, pressenti pour être le prochain ministre de la Défense.