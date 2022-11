Israël : découverte d'un sceau vieux de 3 000 ans lors d'une sortie scolaire près de Tel-Aviv

Il n'est pas rare en Israël que de simples promeneurs mettent la main sur des artefacts très anciens

Un vrai rêve d'archéologue amateur : un sceau de scarabée égyptien vieux de 3 000 ans a été découvert la semaine dernière lors d'une excursion scolaire à Azor, juste à l'extérieur de Tel Aviv.

Les élèves de kita het (classe de 4e) de l'école Rabin située dans la même ville suivaient un cours donné par un guide touristique de l'Autorité des antiquités lorsque la trouvaille a été faite. "Nous nous promenions quand j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un petit jouet sur le sol", a déclaré Gilad Stern du Centre éducatif de l'Autorité des antiquités d'Israël, qui dirigeait la visite. "Une voix intérieure m'a dit : 'Prends-le et retourne-le.' J'étais stupéfait. C'était un sceau de scarabée, le rêve de tout archéologue amateur. Les élèves étaient vraiment excités", a-t-il ajouté, selon un communiqué de presse de l'Autorité des Antiquités d'Israël (IAA).

Gilad Stern, Autorité des Antiquités d'Israël Le guide touristique Gilad Stern avec les élèves du collège Rabin à Azor, lors d'une visite à Azor en novembre 2022

La scène représentée sur le scarabée - un bousier commun - montre deux personnages, l'un assis et l'autre avec une tête allongée représentant probablement la couronne d'un pharaon égyptien, qui lève la main au-dessus du premier personnage. Il s'agirait peut-être d'un ancien pharaon conférant l'autorité à un Cananéen local, selon les archéologues.

L'Autorité des antiquités a expliqué que les anciens Égyptiens considéraient le petit coléoptère - qui vit dans les matières fécales des mammifères et en fait des boulettes qu'il utilise comme une chambre de reproduction pour stocker sa future progéniture - comme l'incarnation de la création et de la régénération, similaire à l'acte de Dieu .

Des centaines de scarabées du même genre ont été découverts dans l'Israël moderne, principalement dans des tombes, mais aussi dans des couches de sédiments. Certains d'entre eux ont été importés d'Égypte, mais beaucoup étaient des imitations faites par des artisans locaux. L'Autorité des antiquités note que le niveau de fabrication du scarabée nouvellement découvert n'est "pas typique de l'Égypte et peut donc constituer un produit d'artisans locaux".

Assaf Peretz, Autorité des Antiquités d'Israël Un expert nettoie le sceau de scarabée dans les laboratoires de l'Autorité des Antiquités d'Israël, novembre 2022

"Le scarabée était utilisé comme sceau et était un symbole de pouvoir et de statut", a indiqué le Dr Amir Golani, spécialiste de l'âge du bronze à l'IAA. "Celui découvert est fait de faïence, un matériau de silicate recouvert d'une glaçure bleu-vert, qui pourrait avoir été placé sur un collier ou une bague. "Il peut être tombé des mains d'un important personnage venu dans la région, ou avoir été délibérément enterré dans le sol avec d'autres objets, puis revenu à la surface après des milliers d'années", a ajouté le chercheur. , .

Pour ce qui est de la scène représentée sur le sceau du scarabée, Le Dr Golani a déclaré qu'elle "reflétait la réalité géopolitique qui prévalait au pays de Canaan à la fin de l'âge du bronze (vers 1500-1000 avant notre ère), lorsque les dirigeants cananéens locaux vivaient - et parfois se rebellaient - sous hégémonie politique et culturelle égyptienne. "Par conséquent, il est très possible que le sceau date effectivement de l'âge du bronze tardif, lorsque les Cananéens locaux étaient gouvernés par l'Empire égyptien."

Il n'est pas rare en Israël que de simples promeneurs et notamment des enfants mettent la main sur des artefacts très anciens, témoins de l'histoire plurimillénaire du pays.