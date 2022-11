Israël : arrestation de plusieurs suspects liés aux attentats à la bombe à Jérusalem

"Tous les terroristes impliqués dans les attaques seront arrêtés dans les jours qui viennent"

Plusieurs suspects en lien avec les attentats perpétrés à Jérusalem ont été arrêtés à Jérusalem-Est et en Cisjordanie dans la nuit de mardi à mercredi, selon des informations relayées par Ynet.

Il s'agit des premières arrestations dans le cadre de l'enquête sur le double attentat à la bombe commis mercredi dernier qui a fait deux morts et des dizaines de blessés. Le nombre de suspects appréhendés n'est pas connu. A la suite de ces arrestations, un responsable de la police des frontières a assuré que "tous les terroristes impliqués dans les attaques seraient arrêtés dans les jours qui viennent".

Depuis l'attaque, les recherches se sont concentrées au niveau du renseignement, tandis que les forces de sécurité étaient en état d'alerte maximale par crainte que la cellule terroriste ne tente de commettre une autre attaque dans les jours suivants. Une cellule spéciale au sein des services de renseignement intérieur du Shin Bet pour gérer la chasse à l'homme.

La semaine dernière, des images ont été recueillies à partir de dizaines de caméras de surveillance disposées à l'intérieur et autour de Jérusalem pour tenter de retracer le parcours des terroristes. Les premiers éléments de l'enquête ont indiqué que les attentats avaient été planifiés des semaines voire des mois à l'avance. Les explosifs utilisé, sophistiqués mais d'assez petite taille, ont causé de nombreuses blessures principalement en raison des clous et des boulons disposés à l'intérieur dans le but de causer plus de dégâts.