Israël : Netanyahou et Smotrich se rapprochent de la conclusion d'un accord

Le chef du sionisme religieux devrait diriger le ministère des finances à tour de rôle avec Aryeh Deri

Après leur troisième réunion marathon en 24 heures, les partis Likoud et Sionisme religieux auraient encore progressé dans la répartition des portefeuilles au sein de la prochaine coalition. Le chef du Sionisme religieux, Betsalel Smotrich, et le chef du Shas, Aryeh Deri, devaient être nommés ministres des Finances à tour de rôle. La radio de l'armée et Channel 12 news ont déclaré que les deux partis pourraient signer un accord de coalition dès ce mercredi.

Au cours de leur réunion de mardi soir, le chef du Likoud, Benjamin Netanyahou, aurait accepté que Smotrich soit dans un premier temps à la tête du Trésor, et que pendant la seconde moitié du mandat du gouvernement, Sionisme religieux reçoive le ministère de l'Intérieur et celui des Transports ou de l'Education.

En outre, Sionisme religieux pourrait recevoir le ministère de l'Immigration et de l'Intégration ainsi que celui des Implantations, de même que la présidence du comité de la constitution, de la loi et de la justice de la Knesset, selon Channel 12 et Ynet.

Hadas Parush/Flash90 Aryeh Deri et Benjamin Netanyahou à la Knesset, à Jérusalem

Si l'accord discuté est finalisé, une telle répartition des rôles aidera le Sionisme religieux à mettre en œuvre son programme visant à étendre les implantations israéliennes en Cisjordanie et à imposer un contrôle politique sur le système judiciaire.

Le parti Likoud a publié une déclaration au nom des deux parties, indiquant que la répartition complète des portefeuilles ne serait annoncée qu'après la signature d'un accord, et a nié l'exactitude des informations rapportées par les médias israéliens.

Le Likoud s'efforce toujours de parvenir à un accord avec le Shas et le Judaïsme unifié de la Torah, ainsi qu'à des accords de coalition complets avec Otzma Yehudit (Force juive) et Noam.