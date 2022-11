Diffusion du film "Farha" sur Netflix : les Israéliens résilient leur abonnement en masse

"Je ne peux pas faire partie d'un site qui a approuvé une scène aussi choquante"

De nombreux Israéliens ont exprimé leur indignation et ont résilié leur abonnement à Netflix après que la plateforme de streaming a annoncé qu'il mettra en sur son catalaogue le film "Farha", qui montre des soldats de Tsahal exécutant une famille palestinienne, jeudi. Les abonnés pourront visionner le film controversée de la réalisatrice jordanienne Doreen J. Salam, qui porte sur la Nakba (catastrophe en arabe, désigne la création de l'État d'Israël pour les Palestiniens). Le film comporte notamment une scène choquante de 15 minutes, au cours de laquelle des soldats de Tsahal massacrent une famille de réfugiés palestiniens dont un bébé de 1 an.

"J'ai résilié mon abonnement"

"Après plus de deux ans d'abonnement, j'ai décidé de l'annuler en raison du soutien de Netflix au film anti-israélien", a exprimé un internaute. "Netflix soutient une scène aussi choquante et irréaliste et qui n'est pas du tout conforme à la moralité israélienne et juive. Je ne peux pas être abonné à un site qui a approuvé une scène aussi choquante dans laquelle des soldats de Tsahal sont présentés de manière aussi ignoble comme des meurtriers sans cœur et sans aucune humanité" a témoigné Tal Oknin.

Capture twitter Fareha

"J'espère qu'un abandon massif des Israéliens fera comprendre à Netflix qu'il a fait une erreur en achetant le film et changera sa décision à ce sujet. Il y a toujours place à la critique, mais une critique objective basée sur des cas réels", a-t-il ajouté. Un autre internaute a affirmé que "ces derniers temps, le sentiment est que de nombreux sites sont contrôlés par les ennemis d'Israël et le BDS en particulier."

"Il est très important que nous tous, en tant qu'Israéliens, répondions à toute provocation comme celle-ci, sinon nous leur laissons le champ libre. Puisque l'économie mondiale est en difficulté, ceux qui s'identifient au récit palestinien sauront qu'ils nous perdront en tant que clients et qu'ils ne recevront plus d'argent de notre part", a poursuivi Asher.

"Il est temps de s'unir"

La mannequin et influenceuse Nataly Dadon, a également décidé de résilier son abonnement Netflix. "La raison de l'annulation : les valeurs avant le luxe !!! Donc, comme tout le monde le sait déjà et je l'ai également mis en ligne ici cette semaine, Netflix sort un film intitulé "Farha" qui a apparemment pour seul but d'augmenter l'antisémitisme contre le peuple juif. Et ce n'est pas la seule série anti-israélienne qui obtient une scène sur Netflix", a-t-elle écrit sur Instagram.

"Il y a quelque chose de très cynique et douloureux quand sort un film dont le but est de nous présenter comme un peuple cruel et sans pitié. Nous qui sommes descendus dans la rue pour danser et nous réjouir dès l'annonce de la décision de l'ONU du 29 novembre 1947, nous ne savions pas alors qu'ici nous faisions face à de maudites batailles et étions entraînés dans une guerre dans laquelle toutes les parties ont subi de lourdes pertes. Mais jamais le peuple juif n'a agi de manière cruelle ou a effectué de purges, n'a assassiné d'innocents sans raison et par pure cruauté!", a-t-elle poursuivi.

AFP / Alastair Pike Le logo Netflix sur un téléphone portable

"Ce n'est pas nous qui avons mis les familles dans les chambres à gaz, ce n'est pas nous qui avons surveillé et persécuté, ce n'est pas nous qui avons violé et assassiné ! C'est nous qui avons toujours été de l'autre côté ! [...] Ce film choquant n'a rien de plus que le désir de contribuer à la haine du peuple juif et cette fois devant 222 millions d'abonnés !", a affirmé la mannequin. "Nous sommes forts et il est temps de nous unir avec Israël. Il y a assez de sites de streaming aussi et il n'arrivera rien à personne si on résilie notre abonnement", a-t-elle conclu.