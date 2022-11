Spotify dévoile son classement des titres et albums les plus écoutés en 2022 en Israël

Les artistes du pays dominent les classements

L'année 2022 arrive à sa fin et le récapitulatif annuel de Spotify de l'activité d’écoute, couvrant à la fois la musique et les podcasts a été publié. En Israël, les premières places sont occupées par les artistes du pays, une tendance ces derniers temps qui a atteint son apogée cette année.

En chiffres, les Israéliens ont streamé 35% de musique locale de plus cette année qu'en 2021. En ce qui concerne les listes annuelles, les cinq artistes les plus écoutés dans le pays sont locaux, avec Eden Hason en tête.

La liste du top 10 est exclusivement composée de chansons israéliennes. Comme l'année dernière, les genres pop et méditerranéen ont continué à dominer les préférences musicales des utilisateurs.

Artistes les plus joués en Israël

1. Eden Hason

2. Omer Adam

3. Eyal Golan

4. Tuna

5. Ravid Plotnik

6. Taylor Swift

7. The Weeknd

8. Drake

9. Noa Kirel

10. Ed Sheeran

Chansons les plus écoutées en Israël

1. Tuna (Hi baby)

2. Anna Zak (Lekh lichon)

3. Shahar Saul (Douvchaniya)

4. Harry Styles - As It Was

5. Glass Animals - Heat Waves

6. Eden Hason - (Ma fisfasti)

7. Full Trunk - (békibboutz)

8. Anna Zak - (Mi zot)

9. Narkis - (Olekhet itkha)

10. Tuna - (saara)

Albums les plus écoutées en Israël

1. Tuna - מזרח פרוע

2. Eden Hason - אלבום

3. Eyal Golan - קצת שמח קצת עצוב

4. Ed Sheeran

5. Harry Styles - Harry's House

6. Full Trunk - ממותה

7. Tuna - טונהפארק

8. Eden Hason - שמישהו יעצור אותי

9. Olivia Rodrigo - SOUR

10. Plotnik Ravid - תוך כדי תנועה

Artistes internationaux les plus écoutés

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

6. Ed Sheeran

7. Harry Styles

8. Justin Bieber

9. Kanye West

10. Eminem

Chansons internationales les plus écoutées

1. Harry Styles - As It Was

2. Glass Animals - Heat Waves

3. The Kid LAROI - STAY (avec Justin Bieber)

4. Bad Bunny - Me Porto Bonito

5. Bad Bunny - Tití Me Preguntó

6. Elton John, Dua Lipa - Cold Heart - PNAU Remix

7. Bizarrap - Quevedo : Bzrp Music Sessions, Vol. 52

8. Imagine Dragons - Enemy (avec JID) - de la série Arcane League of Legends

9. Bad Bunny - Ojitos Lindos

10. Kate Bush - Running Up That Hill (A Deal With God)