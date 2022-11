Magazine Défense ce soir : les renseignements militaires israéliens tirent la sonnette d'alarme

Les violences dans les territoires s'accélèrent

Face aux attaques qui se succèdent depuis plusieurs jours en Israël, les renseignements militaires tirent la sonnette d'alarme : les violences dans les territoires s'intensifient. Et si on regarde de plus près, en huit mois d'opération "briser la vague"- plus de 500 attaques ont été enrayées par les forces de sécurité et les renseignements, tandis que plus de 550 opérations d'arrestations ont été mensées, soit plus de deux opérations spéciales par jour.

Le défi est de taille pour le futur gouvernement. Dans la deuxième partie du magazine, restez avec nous - un reportage exceptionnel que j'ai pu tourner à New-York auprès de soldats et policiers blessés de guerre, victimes d'actes terroristes. Tous atteints de post-trauma. Toutes et tous encadrés par l'association Be lev Echad. Le concept : C'est entre frères d'armes qu'ils trouveronnt les solutions à leurs problèmes.

C'est ce mercredi soir à 21h (FR), dans Défense, sur i24NEWS