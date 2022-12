Israël : la culture juive yéménite dans une exposition unique à Jaffa

L'inauguration a lieu ce jeudi soir à 20H30 en présence de l’artiste

Une exposition originale sur la culture juive yéménite, intitulée "Dans le vol de l’amour" de l’artiste Hila Cohen, surnommée Majnuna ouvre ses portes ce jeudi au centre culturel Beit Habaer à Jaffa. Photos en costume d’époque yéménite, musique, vidéos ou encore fenêtre décorée de pièces d’or en référence au chapeau traditionnel de la cérémonie du henné, invitent le public à approfondir la question des racines, de l’héritage et du lien entre passé, présent et futur.

"Mon exposition est née d'un chant. Le chanteur Shai Sabri m'a fait connaître le morceau "In the Flight of Love" de l'artiste multidisciplinaire Tzvia Bar-Abarbanel et dès les premières notes, sa voix m’a envoûtée. Son premier couplet est consacré à sa mère puis le second au rabbin Shalom Shabazi. J'ai alors commencé à me renseigner sur Tzvia et j’ai découvert que nous avions de la famille en commun du côté de ma grand-mère maternelle. Au même moment, j'assistais à un spectacle de danse du théâtre Inbal et je suis tombée amoureuse du langage gestuel de la chorégraphe Sara Levy-Tanai", a déclaré Hila Cohen à i24NEWS.

Hila Cohen Tzvia Bar-Abarbanel

Depuis la naissance de son enfant, Hila a très vite eu besoin d’enquêter sur ses racines familiales et a souhaité exprimer à travers l’art, la transmission des valeurs et des traditions. Elle s’est alors identifiée à la chanson "In the Flight of Love" qui fait écho à l'amour mère-fille qu’elle porte à son enfant, et a choisi d’orienter son exposition sur ce thème qui mêle à la fois la relation filiale et ses origines.

Le deuxième couplet de la chanson de Tzvia, sur laquelle se base l’exposition, évoque le "Diwan Yemeni" du rabbin Shabazi, un livre de poèmes du judaïsme yéménite, contenant des chansons pour le Shabbat et les fêtes, transmis de génération en génération dans une tradition orale et généralement accompagné de musique et de danse.

Hila a notamment réalisé une oeuvre vidéo, dans laquelle Tzvia chante ses titres et accompagne en musique le public tout au long de la visite.

"Ma rencontre avec la danseuse Ilana Cohen, m’a permis d’ajouter à mon oeuvre la danse afin de combiner les trois modes d'expression, poésie-composition-danse pour monter mon exposition. Ces trois arts se sont mélangés naturellement pour former un tout et ont abouti à une œuvre holographique complète, une performance et une série de photographies dans lesquelles la figure d'Ilana apparaît dansant sur les airs de "The Flight of Love"," a affirmé Hila.

Hila Cohen Exposition "Dans le vol de l’amour" de l’artiste Hila Cohen à Jaffa

"Ma grand-mère qui a émigré du Yémen en Israël lors de l'opération "Tapis volant" en 1949, a présenté lors des 20 dernières années une exposition itinérante centrée sur le mode de vie des Juifs yéménites. J'ai grandi avec l’histoire familiale de mes ancêtres, mais ces dernières années, je me suis particulièrement questionnée sur le concept de ‘du chez-soi’. Comment puis-je préserver la tradition pour la prochaine génération? Je cherche à transmettre la tradition de ma grand-mère à ma manière à travers les âges", assure l’artiste.

Ces rencontres avec des figures célèbres et emblématiques de la culture ont offert à Hila une nouvelle perspective sur les Juifs yéménites, lui permettant d’approcher à sa manière des récits historiques d’un point de vue artistique.

Hila Cohen Hila Cohen

La communauté juive yéménite comptait plus de 50 000 membres au début du 20e siècle. Grâce à des opérations clandestines, Israël a fait venir presque 49 000 Juifs yéménites sur son sol entre 1949 et 1950. En mars 2022, les Nations unies ont signalé la présence d’un seul et dernier Juif au Yémen.

Hila Cohen, résidente de Jaffa est artiste et designer multidisciplinaire. Elle crée des œuvres qui combinent l'approfondissement des sources de la culture locale, moyen-orientale, avec les mondes de la culture pop et contemporaine. Pour ses projets futurs, elle souhaiterait mettre l’accent sur le "mouvement, la photographie et continuer à explorer les différentes facettes de son identité".

L'inauguration a lieu ce jeudi soir à 20H30 en présence de l’artiste et l’exposition est à découvrir jusqu’au 30 décembre prochain, au 6 dereh salame.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS