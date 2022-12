Avi Maoz, en charge de l’identité juive, promet d'empêcher la Marche des fiertés à Jérusalem

"Savez-vous à quel point ces marches nuisent à la sainte Jérusalem, c'est une honte!"

Avi Maoz, membre de la Knesset, connu pour ses opinions anti-LGBT, a déclaré qu'il veillerait à ce que la Marche des fiertés de Jérusalem soit abolie, qualifiant cet événement annuel de "parade d'abomination".

Dans une interview accordée à l'édition du week-end du journal Olam Katan, Maoz a affirmé qu'il mettrait fin à ce qu'il appelle le "lavage de cerveau radical et progressiste" des hauts responsables de la police et de l'armée par des organisations privées, et a ajouté que la suppression du poste d'officier consultatif sur les questions de genre au sein de l'armée israélienne était vitale pour la sécurité du pays.

AP Photo/Ariel Schalit Marche des fiertés à Jérusalem

"La Marche des fiertés à Jérusalem doit être annulée avant tout. Je ferai en sorte de l'annuler. C'est une honte", a-t-il martelé. Maoz, qui a signé un accord avec le futur Premier ministre Benjamin Netanyahou pour devenir vice-ministre dans le gouvernement émergent, a affirmé que le sujet n'avait pas été abordé dans les discussions de coalition. "Je ne cache pas que je souhaite l'annuler. Savez-vous à quel point ces marches nuisent à la sainte Jérusalem, à son espace public. Vous voulez manifester - manifestez. Mais un défilé d'abominations en public?", a-t-il lancé.

Interrogé sur son point de vue sur les questions de sécurité, Maoz a réitéré ses appels passés en faveur de l'abolition du rôle de conseiller en matière de genre auprès du chef d'état-major, qui promeut le rôle des femmes au sein de Tsahal, affirmant que c'était "la chose la plus importante pour la sécurité d'Israël, plus que toute autre chose".

Il a également promis qu'"il n'y aurait pas de transports publics le Shabbat", bien qu'un nombre croissant d'endroits proposent désormais certains trajets. Maoz a également déclaré qu'il modifierait les lois autorisant la nudité publique à des fins artistiques, citant en exemple le travail du photographe américain Spencer Tunick en Israël.

Courtesy

Maoz, qui se verra également confier l'autorité sur les programmes extérieurs dans les écoles israéliennes, a déclaré que si après une dizaine mois au gouvernement il se retrouvait sans pouvoir réel pour mettre en œuvre ses idées, il quitterait la coalition. "Si je n'ai pas les outils nécessaires pour effectuer des changements, le Premier ministre recevra une lettre de ma part", a-t-il averti. "Cela ne sera agréable pour personne. Croyez-moi, ils préfèrent m'avoir au gouvernement et non parmi l'opposition."

Netanyahou a signé un accord avec Maoz, le seul député du parti Noam, en début de semaine, le nommant vice-ministre et chef d'une nouvelle agence gouvernementale de l'"identité juive nationale" au sein du bureau du Premier ministre.