"Ben-Gvir pourrait déclencher une Intifada à grande échelle", avertit Omer Barlev

"Ben-Gvir pourrait provoquer une Intifada s'il met à exécution ses plans visant à modifier le statu quo"

Le ministre de la Sécurité publique, Omer Barlev, qui devrait être remplacé dans les prochaines semaines par le député d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, a averti que son successeur pourrait déclencher une vaste intifada palestinienne, ou soulèvement, s'il mettait à exécution ses plans visant à modifier le statu quo sur le site sacré du mont du Temple à Jérusalem.

Le site d'information Ynet a rapporté que lors d'une réunion tenue ce jeudi pour résumer la conduite du ministère pendant son mandat, Barlev a déclaré qu'il avait conseillé au futur Premier ministre Benjamin Netanyahou de confier le contrôle de la police israélienne à quelqu'un d'autre que Ben-Gvir.

AP Photo/ Maya Alleruzzo Des Juifs visitent le Mont du Temple

"S'il y a un changement dans le statu quo sur le mont du Temple, il y aura une troisième intifada", a dit Barlev, faisant référence aux deux soulèvements précédents, à la fin des années 1980 et au début des années 2000, qui ont entraîné de nombreuses attaques terroristes contre des Israéliens.

"C'est clair pour moi et aussi pour Netanyahou, mais nous avons vu que ses considérations sont souvent personnelles", a-t-il accusé. Ben Gvir dénonce depuis de nombreuses années le statu quo sur le mont du Temple, le site le plus sacré du judaïsme et le troisième site le plus sacré pour les musulmans, qui l'appellent l'esplanade des mosquées. .

Les Juifs sont actuellement autorisés à visiter le site - pendant des heures limitées, à partir d'un seul point d'entrée, sur un itinéraire prédéterminé et avec de lourdes restrictions - mais pas à prier ni à afficher des symboles religieux ou nationaux israéliens.