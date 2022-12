Mondial : les Marocains d'Israël en liesse après la qualification de leur équipe en huitièmes

"On se sent comme à Marrakech !"

De nombreux Marocains vivant en Israël ont fêté ce jeudi soir la qualification du Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde, une première depuis la fin des années 80 pour cette équipe.

Beaucoup d'entre eux s'étaient ainsi massés devant l'ambassade du Maroc à Tel Aviv pour soutenir l'équipe du royaume, brandissant fièrement le drapeau rouge frappé de la fameuse étoile à cinq branches.

"Nous sommes fiers de cette victoire et nous espérons aller encore plus loin. Le Maroc est une grande nation du football", s'est réjouie une supportrice marocaine au micro d'i24NEWS, affirmant que les supporters marocains juifs et musulmans étaient ce soir unis dans une même joie à Tel-Aviv. Elle a par ailleurs relaté que tous les automobilistes et les passants israéliens qui avaient vu les Marocains regarder le matche leur ont dit qu'"ils priaient pour eux".

"Nous allons faire la fête ce soir à Tel-Aviv, tout le monde est en joie on se sent comme à Marrakech !", a lancé cette supportrice.

Le Maroc a arraché sa qualification pour les huitièmes - les deuxièmes seulement de son histoire en Coupe du monde - en battant le Canada 2-1.