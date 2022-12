Israël : l'ambassade des Emirats marque la fête nationale du pays

"Les EAU se classent dans tous les domaines parmi les 10 meilleurs pays du monde"

L'ambassade des Émirats arabes unis en Israël a célébré jeudi pour la première fois la 51e fête nationale des Émirats arabes unis, en organisant une réception officielle.

L'ambassadeur des Émirats arabes unis en Israël, Mohamed Al Khaja, et le Premier ministre désigné, Benjamin Netanyahou, ont pris part à cet événement, aux côtés de ministres, de députés, de rabbins, d'imams et d'autres invités de marque représentant tous les secteurs de la société israélienne.

"Nous sommes ici en tant qu'Emiratis pour montrer que l'unité est synonyme de prospérité. Lorsque sept émirats, dispersés et faibles, luttant pour exister, ont décidé de s'unir il y a 51 ans - cela a abouti à rien de moins qu'un miracle. Aujourd'hui, les EAU se classent dans tous les domaines parmi les 10 meilleurs pays du monde", a déclaré l'ambassadeur des Émirats en Israël.

Kobi Gideon/GPO Le président israélien Isaac Herzog et le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, le 15 septembre 2022

"Alors même que nous célébrons les 51 dernières années, nous nous tournons vers ce que nous espérons accomplir au cours des 50 prochaines années. Nous voulons être à l'avant-garde pour aider le monde à résoudre nos plus grands défis collectifs : le changement climatique, la sécurité alimentaire et hydrique, l'accès à l'éducation et les opportunités d'emploi. Nous continuerons d'utiliser la diplomatie pour élargir les relations établies par l'amitié et le respect mutuel", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre pressenti, Benjamin Netanyahu, a pris la parole après l'ambassadeur, saluant les accords d'Abraham. "J'adresse mes vœux les plus chaleureux à mon cher ami, le président Cheikh Mohammed ben Zayed, votre chef courageux et sage, dont je chéris l'amitié. Le président Bin-Zayed a joué un rôle crucial dans l'élaboration de l'accord de paix historique que nous avons conclu il y a seulement deux ans", a-t-il dit.

"Les accords d'Abraham ne sont pas seulement une paix de papier entre les gouvernements. C'est une paix chaleureuse entre nos peuples, une vraie paix de bonne volonté, de respect mutuel, d'amitié, de modération et de tolérance. Ce traité de paix, dont les fruits sont désormais visibles pour tous, a renforcé la sécurité, la coopération et la stabilité dans notre région", a affirmé Benjamin Netanyahou.

La fête nationale des Émirats arabes unis est célébrée chaque année à l'occasion de l'anniversaire de l'union des sept Émirats, le 2 décembre 1971, sous la direction du père fondateur et premier président des Émirats arabes unis, Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.