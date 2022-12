Découverte d'un nouveau tronçon d'une voie romaine vieille de 1 800 ans en Galilée

L'Autorité des antiquités a qualifié cette route d'"autoroute 6 du monde antique"

Des archéologues ont découvert une nouvelle section d'une voie romaine vieille de 1 800 ans dans le nord d'Israël, a annoncé l'Autorité des Antiquités d'Israël (IAA).

Dans un communiqué publié jeudi, l'IAA a déclaré que le tronçon de route, mesurant environ huit mètres de large et 25 mètres de long, a été mis au jour près du village de Rumat al-Heib, à environ 20 kilomètres à l'ouest de la ville de Tibériade sur la mer de Galilée. Il a été découvert lors de travaux d'aménagement d'un sentier pédestre.

L'Autorité des antiquités a qualifié cette route d'"autoroute 6 du monde antique", faisant référence à la principale autoroute reliant le nord au sud d'Israël. Reliant Acre, Sepphoris et Tibériade, elle a été pavée au IIe siècle de l'ère commune sous le règne de l'empereur romain Hadrien. La route a été achevée par ses successeurs et rénovée plus tard à l'époque byzantine, selon les experts, qui soulignent que l'empire romain a établi plusieurs routes principales dans la région, dans le but de faciliter la circulation des forces militaires, du courrier et des marchandises.

Autorité israélienne des Antiquités Vue d'un nouveau tronçon d'une voie romaine vieille de 1 800 ans dans le nord d'Israël, publiée le 1er décembre 2022

Lors des travaux d'excavation dans la zone du nouveau tronçon de route, des fragments de poterie des périodes romaine et byzantine ont été découverts, ainsi que des objets métalliques et des pièces de monnaie datant de la période romaine, a précisé l'IAA.

Les travaux d'excavation font partie des travaux de développement du sentier du Sanhédrin, un sentier pédestre de 70 kilomètres qui passe entre des sites associés à l'assemblée de 71 sages de l'ancienne cour suprême d'Israël.