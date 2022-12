Des militants de gauche empêchés de circuler à Hébron alors que la droite manifeste contre eux

Des manifestants de droite leur ont crié : "Honte à vous", "Anarchistes", "Marxistes"!

Quelque 300 militants de gauche ont été empêchés de circuler dans la ville de Hébron vendredi, après que des militants de droite se sont rassemblés pour manifester contre leurs actions, conduisant l'armée à déclarer "zone militaire fermée" le périmètre dans lequel les deux groupes s'étaient rassemblés.

Les militants de gauche sont arrivés dans des bus mis à disposition par l'ONG Breaking the Silence, habituée à organiser des actions dans la partie de Hébron sous contrôle israélien. Ces visites sont dirigées par d'anciens soldats de Tsahal qui cherchent à dénoncer ce qu'ils prétendent être des "abus" contre les Palestiniens locaux par l'armée et les "colons".

Quelques dizaines de manifestants du groupe de droite Im Tirzu se sont alors présentés près du Caveau des Patriarches avec des mégaphones, leur criant "Honte à vous", "Anarchistes", "Marxistes" ou "Rentrez chez vous !". Les deux groupes sont restés suffisamment à distance pour qu'aucune altercation n'éclate.

"À la lumière de la situation, il a été décidé de déclarer 'zone militaire fermée' un périmètre de la ville d'Hébron afin d'empêcher des affrontements", a déclaré Tsahal dans un communiqué. Une décision qui a empêché Breaking the Silence de mener à bien ses habituelles visites autour des 20 % d'Hébron sous contrôle israélien.

FLASH90 Des militants de l'ONG Breaking the silence rassemblés à Hébron le 02 décembre 2022

Ces faits sont survenus une semaine après un affrontement très médiatisé entre des soldats et des militants de gauche, au cours duquel un soldat a frappé un activiste, et un second a exprimé sa satisfaction de voir le prochain gouvernement de droite mettre fin aux activités du groupe. La punition du soldat, qui a écopé de plusieurs jours de prison, a provoqué un tollé parmi les politiciens et les militants de droite, et a déclenché des débats enflammés dans la presse et sur les réseaux sociaux concernant le comportement des troupes. Le deuxième soldat impliqué dans l'incident a quant à lui a été suspendu.

L'ONG Breaking the Silence a fait l'objet ces dernières années de critiques virulentes de la part de la droite, pour avoir recueilli et rendu public des témoignages, anonymes pour la plupart, sur de supposés mauvais traitements infligés aux Palestiniens par les soldats israéliens.