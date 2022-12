Israël : un site religieux présente ses excuses et paie une amende pour avoir flouté des visages de femmes

"L'exclusion des femmes est illégale et ceux qui la pratiquent doivent payer"

Un média ultraorthodoxe populaire a accepté dimanche de présenter ses excuses et de verser une compensation après avoir flouté, dans l'un de ses articles, les visages de dirigeantes réformistes et conservatrices, selon l'organisation qui a intenté une action en justice contre le site.

Rapportant la rencontre du président Isaac Herzog en décembre de l'année dernière avec des représentants des mouvements réformé et conservateur pour discuter de l'avenir de la section de prière égalitaire au mur Occidental, le site d'information Behadrei Haredim avait inclus une photo de la réunion sur laquelle les visages des quatre participantes étaient brouillés. L'initiative répondait à la politique générale du site consistant à s'abstenir de publier des photographies de femmes, au motif que va allait à l'encontre des lois juives de pudeur - une position toutefois contestée par de nombreux rabbins orthodoxes.

Ces cinq femmes, dont certaines appartiennent au mouvement des "Femmes du mur" (Women of the Wall) ont déposé une plainte civile contre le site d'information plus tôt cette année par l'intermédiaire du Centre d'action religieuse d'Israël (IRAC) pour discrimination, négligence, diffamation et violation de leur vie privée. L'affaire avait depuis été envoyée en médiation et dimanche, Behadrei Haredim a accepté de présenter des excuses officielles et de verser une indemnité dont le montant n'a pas été divulgué aux cinq femmes concernées. L'IRAC avait initialement réclamé au site 50 000 shekels (14 000 dollars).

"Le site web s'excuse d'avoir flouté les visages des femmes sur une photographie publiée le 1er décembre 2021 et le 7 décembre 2021, et souhaite exprimer ses regrets pour les dommages causés aux femmes en la publiant", a écrit Behadrei Haredim dans une déclaration publiée dimanche sur son site. Les cinq femmes impliquées ont également publié dimanche une déclaration saluant la décision, mais notant également leur préoccupation concernant les droits des femmes en Israël en général.

"Particulièrement en ce moment, alors que les droits des femmes sont attaqués, nous accordons une grande importance à cet accord, qui indique clairement que l'exclusion des femmes est illégale et que ceux qui la pratiquent doivent payer", ont-elles écrit. "Malheureusement, il existe de nombreux endroits en Israël, en particulier au Mur Occidental, où les femmes sont exclues et discriminées. Les mouvements juifs libéraux continueront d'être à l'avant-garde de la lutte pour les droits des femmes et contre leur exclusion dans la sphère publique", ont-elles ajouté.

Cette procédure judiciaire était la toute première intentée en Israël contre un site internet "pour les politiques humiliantes d'effacement des femmes", selon l'IRAC. L'année dernière, le Centre d'action religieuse a marqué une autre victoire dans sa campagne contre l'effacement des femmes dans la sphère publique en Israël, lorsque le tribunal de district de Jérusalem a statué en sa faveur et ordonné à la municipalité de Jérusalem d'enquêter sur les actes de vandalisme de juifs ultraorthodoxes sur des panneaux d'affichage représentant des visages de femmes dans toute la ville. Le groupe avait intenté une action en justice après que des activistes religieux ont défiguré le portrait d'une survivante de la Shoah de 95 ans affiché devant l'hôtel de ville de la capitale. "Les contrevenants ne peuvent pas être autorisés à dicter leur loi dans l'espace public", avait alors déclaré le tribunal.