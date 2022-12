Israël : les soldates de Tsahal pourront choisir entre plusieurs types d'uniformes

La mesure devrait rentrer en vigueur en 2023

Pour la première fois, l'armée israélienne a annoncé que les femmes soldats pourront choisir entre deux types d'uniformes, y compris entre un pantalon taille haute ou basse, à partir du mois d'août 2023. Lors de leur enrôlement, les femmes soldats des forces terrestres recevront trois ensembles d'uniformes. Elles pourront choisir entre un pantalon à deux poches et une chemise à deux poches, semblable à l'uniforme des garçons, ou un pantalon avec des poches arrière et une chemise à une poche, semblable à l'uniforme actuel des filles.

Les troupes féminines pourraient également demander à combiner les articles des deux options. Les femmes soldats de l'armée de l'air israélienne ou de la marine israélienne pourront, quant à elles, choisir, soit un pantalon à poches avant avec une chemise à deux poches, soit un pantalon à deux poches avec une chemise à une poche.

Les soldats qui sont déjà en service et à qui il reste plus de six mois de service pourront recevoir un uniforme supplémentaire de leur choix. En outre, Tsahal a déclaré qu'il avait été décidé de mettre en œuvre l'utilisation de bottes "expérimentales" pour les troupes féminines. Le projet pilote débutera en janvier, et les bottes seront distribuées à plusieurs soldats pour examiner leur confort. Si le projet pilote est concluant, toutes les soldates en recevront une paire dès novembre 2023.