Israël : les salaires du gouvernement et des hauts responsables vont augmenter de près de 15 %

Le PM recevra environ 64 700 shekels par mois, et les députés 52 000 shekels

Les salaires des hauts responsables, dont le président, le Premier ministre, les ministres et les députés, vont augmenter de 15 % au début de l'année, selon les médias israéliens. Les juges devraient également bénéficier de ces augmentations, alors qu'un gel des salaires - introduit pendant la pandémie de COVID-19 - expire fin décembre.

Selon les médias israéliens, la personne la mieux payée est la présidente de la Cour suprême, Esther Hayut, dont le salaire mensuel passera de 104 000 shekels (29 000 euros) à environ 119 000 shekels (33 177 euros). Le président Isaac Herzog bénéficiera d'une augmentation mensuelle de 64 673 shekels (18 030 euros) à environ 74 300 de shekels (20 716 euros).

Yonatan Sindel/Flash90 La juge de la Cour suprême Esther Hayut assiste à une audience à Jérusalem

Le Premier ministre Yaïr Lapid gagne 56 345 shekels (15 709 euros) par mois, mais son remplaçant prévu, le chef du Likoud Benjamin Netanyahou, gagnera environ 64 700 NIS (18 039 euros) par mois à partir du début de l'année prochaine. Lapid, qui devrait devenir chef de l'opposition, verra son salaire passer de 50 673 shekels (14 125 euros) à environ 58 200 shekels (16 223 euros) par mois, soit le même salaire que les ministres du gouvernement. Les vice-ministres et les députés recevront environ 52 000 shekels (14 495 euros), contre 45 274 shekels (12 620 euros) actuellement.

Le salaire des juges de la Cour suprême passera à près de 92 000 shekels (25 660 euros) par mois. Les juges des tribunaux de district recevront 72 500 shekels (20 221 euros) par mois, tandis que les juges des tribunaux de première instance gagneront 58 000 shekels (16 175 euros), selon Channel 12. Les salaires de ces hauts fonctionnaires et députés sont normalement liés aux salaires moyens du pays, mais toute modification des salaires a été suspendue pendant la pandémie de COVID-19.

MENAHEM KAHANA, DEBBIE HILL, GIL COHEN-MAGEN / AFP / POOL Yaïr Lapid, lors d'une interview à Jérusalem le 7 mars 2021, et Benyamin Netanyahou lors d'une cérémonie à Jérusalem le 13 avril 2021.

La reprise économique qui a suivi la pandémie a ramené le salaire moyen à la normale, mais il est encore supérieur de 13,5 % à 15 % au dernier chiffre calculé avant le début du gel. Le calcul définitif de l'augmentation à venir sera basé sur le salaire moyen d'octobre, un chiffre qui ne sera publié qu'au début du mois prochain. La commission des finances de la Knesset a la possibilité d'empêcher l'augmentation de salaire ou de la réduire pour le président, le Premier ministre ou les ministres. Les salaires des députés sont contrôlés par le Comité de la Chambre de la Knesset, qui agit sur les recommandations d'un groupe consultatif. Le site d'information Ynet estime que le coût total des augmentations sera de 130 millions de shekels (36.2 millions d'euros).

Ces augmentations de salaire interviennent alors que de nombreux citoyens sont confrontés à l'augmentation du coût de la vie et à des licenciements massifs dans de nombreux secteurs. Dans le même temps, les aides sociales destinées aux personnes dans le besoin sont liées à l'indice des prix à la consommation et connaîtront donc une augmentation beaucoup plus modeste d'environ 5 % en janvier, rapporte Channel 12. Cela représentera une hausse approximative de 80 shekels (22.3 euros) par personne et par mois pour les bénéficiaires de l'aide.