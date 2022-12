L'horloge biologique des coraux peut fonctionner même sans les algues qui les nourrissent (étude israélienne)

Les coraux ont une certaine "plasticité" qui leur permet de passer d'un rythme à l'autre

L'horloge biologique est un mécanisme interne et indépendant qui dicte le rythme quotidien, permettant ainsi à l'organisme de mesurer les signaux saisonniers et de vivre en synchronisation avec le rythme de la nature, tout en conservant des capacités de synchronisation essentielles à la réalisation d'importants processus physiologiques et comportementaux. Pour les coraux, cela comprend notamment la décomposition du sucre et la synthèse des graisses.

Dans l'écosystème marin, les coraux et les algues entretiennent une relation symbiotique telle que les coraux fournissent aux algues un abri et du dioxyde de carbone, tandis que les algues, grâce à la photosynthèse, fournissent aux coraux de la nourriture et des nutriments essentiels à leur survie. Cette relation donnant-donnant dépend en grande partie de la synchronisation et nécessite probablement une "diaphonie" entre l'horloge biologique de l'hôte corallien et celle de l'algue symbiote.

Alors que la hausse des températures de la mer et l'augmentation des épisodes de blanchissement entraînent la perte des coraux, les chercheurs cherchent à déchiffrer le fonctionnement de ce mécanisme biologique et à savoir si les coraux peuvent survivre sans la présence d'algues pendant un certain temps. Ceci est important pour comprendre quelles espèces pourraient être "gagnantes ou perdantes" lors d'épisodes de canicule continus. Des chercheurs de l'Université Bar-Ilan en Israël ont découvert une espèce de "gagnants".

Des études antérieures ont montré que l'espèce de corail connue sous le nom d'Euphyllia paradivisa présentait une tolérance aux conditions de blanchiment et une survie sans algues pendant une obscurité prolongée. Dans un article récemment publié dans la revue Science Advances, l'équipe de Bar-Ilan a documenté pour la 1ère fois l'horloge biologique de cette espèce et a confirmé ce qui était jusqu'à présent une hypothèse : leur horloge biologique fonctionne - même à une profondeur de 65 mètres sous l'eau et dans l'obscurité presque totale - sans la présence d'algues.

Le Dr Mieka Rinsky, de la Faculté des sciences de la vie Goodman de Bar-Ilan, a dirigé une équipe de chercheurs qui a transféré d'abondantes E. paradivisa de leur environnement marin dans le golfe d'Eilat de la mer Rouge en Israël vers un laboratoire de l'Institut interuniversitaire voisin des sciences marines. Les coraux ont été placés dans des aquariums dans lesquels l'eau de mer de leur habitat naturel a été pompée. La moitié des échantillons ont été conservés sous des cycles de lumière et d'obscurité ambiantes, tandis que l'autre moitié a été conservée dans l'obscurité totale pendant un an, déclenchant un événement de blanchiment pour générer des coraux aposymbiotiques dans lesquels les algues ont été expulsées du tissu hôte.

Après 48 heures d'exposition aux cycles lumière/obscurité et à l'obscurité complète, les coraux blanchis et non blanchis ont été comparés. E. paradivisa a révélé une horloge biologique fonctionnant sur un rythme de 12 heures, guidée par les cycles de marée et influencée par des algues symbiotiques. En outre, il a été découvert que les coraux maintiennent une horloge biologique indépendante qui contrôle le rythme de leurs processus métaboliques essentiels.

"La plupart des recherches sur la symbiose montrent que les coraux meurent une fois qu'ils sont blanchis. Ici, nous avons trouvé une espèce qui peut survivre sans algues", explique le Dr Rinsky, du Laboratoire d'écologie marine moléculaire de Bar-Ilan dirigé par le professeur Oren Levy. "L'horloge biologique des coraux peut fonctionner sans changements quotidiens d'oxygène et de nutriments dans leurs tissus, ce qui résulte généralement de la présence de leurs algues symbiotiques et, par conséquent, de la photosynthèse. Les coraux ont une certaine "plasticité" qui leur permet de passer d'un rythme à l'autre et de survivre à des situations préjudiciables telles que le blanchissement causé par des changements dans l'environnement", ajoute-t-elle.