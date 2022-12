Israël : le couple victime d'une erreur d'embryon envisage de poursuivre le centre de FIV en justice

"A l'issue d'une FIV, un certain pourcentage de femmes portent un embryon qui n'est pas le leur"

Les parents victimes de l'erreur d'embryon lors d'une fécondation in vitro dans un hôpital israélien envisagent de poursuivre l'établissement à hauteur de dix millions de shekels (2,8 millions d'euros), selon une information publiée lundi soir. Selon la chaîne 12 les poursuites porteraient sur la négligence présumée de la clinique de fertilité d'Assuta, ainsi que sur la détresse causée au couple.

La mère a donné naissance à l'enfant fin octobre, peu de temps après la tempête médiatique déclenchée par les révélations concernant le fait qu'un embryon qui n'était pas le sien lui avait été implanté, à la suite d'une erreur de manipulation supposée. Le couple ayant porté le bébé avait immédiatement affirmé qu'il considérait l'enfant comme le sien et qu'il se battrait devant les tribunaux pour pouvoir le garder.

Le ministère de la Santé a d'abord cherché à retrouver les parents biologiques de l'enfant, mais après qu'un test effectué sur un couple considéré comme étant les parents les plus probables s'est révélé négatif, les responsables ont annoncé à la fin du mois dernier qu'ils mettaient fin à leurs recherches. Mais selon la chaîne 12, six couples qui soupçonnent que l'enfant pourrait être biologiquement le leur, ont fait appel de cette décision devant un tribunal pour imposer des tests génétiques sur le bébé.

Le ministère de la Santé, qui avait envisagé de fermer l'unité de fécondations in vitro à Assuta suite à cette dramatique erreur, s'est finalement rétracté, mais il a toutefois exigé que le département réduise ses opérations de 50% - de 10 000 traitements de fertilité par an à 5 000. "Le prix pour les nombreuses personnes qui y reçoivent un traitement serait trop élevé si le département venait à être fermé", a expliqué le directeur du ministère de la Santé, Nachman Ash, aux journalistes la semaine dernière.

Une ancienne employée de l'hôpital avait affirmé en septembre, sous couvert d'anonymat, avoir été témoin de plusieurs cas de négligence dans la manipulation d'embryons. Une semaine plus tard, le directeur du laboratoire de FIV d'Assuta avait admis qu'un "certain pourcentage" de femmes qui subissent une fécondation in vitro dans le pays portent un embryon qui n'est pas le leur.