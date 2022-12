Une neuroscientifique israélienne obtient une bourse de recherche de l'UE d'1.5 million d'euros

Quelque 29 chercheurs israéliens ont reçu la bourse de l'Union européenne, dont 18 femmes

Le professeur Liad Mudrik, une neuroscientifique israélienne de l'université de Tel Aviv, a obtenu une bourse de recherche de l'Union européenne d'un montant de 1,5 million d'euros. Mudrik effectuera des recherches sur la personnalisation de l'inconscient : une enquête cognitive, neuronale et développementale.

"La compétition est féroce"

"Je me suis réveillée tôt parce que je devais partir pour une conférence universitaire", raconte-t-elle. "Puis j'ai vu un message d'un ami me disant que les résultats de la bourse étaient arrivés. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai vu des messages, tant du grand comité que de l'université - qui me félicitaient. J'ai dû prendre quelques grandes respirations pour me calmer", dit-elle.

"C'est un objectif pour lequel nous avons travaillé, pendant des mois, car nous n'avions pas reçu la subvention la dernière fois. La compétition est féroce. Il faut passer deux étapes, la seconde étant un entretien avec un panel des meilleurs chercheurs dans le domaine. Nous voulons étudier le lien entre le traitement conscient, où nous comprenons consciemment un stimulus qui nous est présenté, et le traitement inconscient, où nous ne remarquons pas le stimulus, mais traitons tout de même ses caractéristiques et pouvons modifier notre comportement en conséquence", explique M. Mudrik.

Mudrik ajoute que la subvention lui permettra de payer le personnel de recherche, l'équipement et les sujets qui participeront à l'étude. "La recherche relève avant tout de la 'science fondamentale', pour nous aider à comprendre un phénomène. Mais elle pourrait avoir des effets sur la façon dont nous enseignons aux autres et sur la façon dont nous effectuons différentes tâches", explique-t-elle.

Quelque 29 autres chercheurs israéliens ont reçu la bourse de l'UE, dont 18 femmes.