Naftali Bennett fera don des dommages et intérêts aux familles des soldats de Tsahal tombés au combat

L'ancien Premier ministre Naftali Bennett poursuit en justice le rabbin Ronen Shaulov pour avoir affirmé à plusieurs reprises que ses parents n'étaient pas juifs. Bennett réclame 1 million de shekels (278 141 euros) de dommages et intérêts. Dans des sermons publiés sur Internet, Shaulov soutient régulièrement que, puisque les parents de Bennett ne sont pas juifs, il ne l'est pas non plus, et que pour cette raison, 'il "a vendu le pays à des non-juifs et a été leur chien".

Une déclaration du bureau de Bennett indique que les fausses accusations ont causé une grande détresse à sa famille et que maintenant qu'il n'est plus en fonction, il va poursuivre activement la "machine à poison". Bennett a annoncé qu'il fera don des dommages et intérêts aux familles des soldats de Tsahal tombés au combat.