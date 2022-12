Israël : l'affaire de l'embryon relancée avec des tests génétiques ordonnés par la justice

Six couples se considèrent comme pouvant être les parents biologiques du bébé

L'affaire est relancée : la justice a ordonné ce mercredi la poursuite des tests génétiques afin de retrouver les parents biologiques du bébé dont la naissance a eu lieu à la suite d'une erreur d'embryon lors d'une fécondation in vitro dans une clinique israélienne.

Cette décision, qui résulte d'une action judicaire collective entreprise par six couples qui se considèrent comme pouvant être les parents biologiques du bébé, intervient en contradiction de la décision du ministère de la Santé. Les autorités sanitaires du pays avaient pourtant annoncé fin novembre qu'elles suspendaient les recherches visant à identifier les parents biologiques, après les résultats négatifs de premiers tests menés sur un couple considéré comme étant les géniteurs probables.

Le bébé, né il y a un mois et demi, est une petite fille prénommée Sophia

"L'incertitude dans laquelle résident les demandeurs, ainsi que l'espoir que l'enfant puisse être porteur de leur bagage génétique, leur cause des souffrances auxquelles il faut mettre fin en réalisant les tests", a statué le tribunal. "La réalisation des tests est également conforme à l'intérêt de la mineure de connaître ses origines pour autant qu'un lien génétique avec celle-ci soit trouvé", a-t-il ajouté.

"Si je sais que c'est mon bébé, je me battrai pour elle. Je ne l'abandonnerai pas", a affirmé à Ynet Osherit Abergil, l'une des requérantes. Cette blogueuse culinaire de 42 ans résidant à Beit Shemesh, a fait part de son soulagement après la décision du tribunal, disant espérer "faire le test le plus tôt possible et obtenir des réponses définitives".

"Depuis que mon mari et moi avons compris que nous faisions partie des couples considérés comme étant potentiellement les parents du bébé, notre vie s'est arrêtée. Nous vivons dans une anxiété et un stress permanents", a-t-elle confié.

Le bébé, né il y a un mois et demi, est une petite fille prénommée Sophia. Après la révélation de l'erreur d'embryon à la suite de tests médicaux durant la grossesse, le couple qui a porté le bébé avait immédiatement exprimé sa volonté de l'élever et de se battre devant les tribunaux le cas échéant pour en conserver la garde. Cette semaine, le couple a fait part de sa volonté de poursuivre la clinique Assuta d'Ashdod, à l'origine de la dramatique erreur, à hauteur de dix millions de shekels (2,8 millions d'euros). Les poursuites porteront sur la négligence présumée de la clinique ainsi que sur la détresse causée au couple.