Israël : deux adolescents palestiniens ayant humilié un juif orthodoxe libérés par la police

Beaucoup estiment que les réseaux sociaux entraînent une montée de la violence

Deux adolescents palestiniens de Jérusalem-Est, arrêtés la semaine dernière après avoir publié une vidéo les montrant en train de contraindre un juif ultraorthodoxe à leur embrasser les mains et les pieds, ont été libérés et placés en résidence surveillée mardi, a annoncé la police.

La vidéo, prise dans la vieille ville de Jérusalem et publiée sur TikTok le 2 décembre, montrait les deux adolescents en train d'intimider l'homme religieux vêtu de façon traditionnelle, lui faisant embrasser la main de l'un d'eux, puis s'agenouiller pour embrasser le pied de L'autre. la vidéo a déclenché des réactions de colère, conduisant à l'arrestation des Palestiniens.

https://twitter.com/i/web/status/1598650056428687361

La police a déclaré dans un communiqué que le parquet avait décidé de libérer les deux jeunes, âgés de 14 et 16 ans, et de les placer en résidence surveillée tout en poursuivant son enquête. "La décision d'envoyer les suspects en résidence surveillée ne résulte en rien de l'établissement de leur innocence ou d'un quelconque résultat d'enquête", a précisé la police dans un communiqué, qualifiant l'incident de "grave". La vidéo a été supprimée par TikTok, mais des versions de celle-ci ont été republiées avec différentes musiques de fond souvent appelées "hymnes des révolutions", qui prônent la cause palestinienne et incitent à la violence.

De plus en plus de voix s'élèvent pour alerter du fait que les réseaux sociaux entraînent une montée de la violence contre les Israéliens par les jeunes Palestiniens, en quête de renommée sur Internet. Le phénomène des Palestiniens se filmant en train d'agresser ou d'humilier des Juifs ultra-orthodoxes suscite l'indignation depuis plusieurs mois. Dans une vidéo devenue virale, un Palestinien avait notamment été filmé en train de verser du café chaud sur un homme orthodoxe, ce qui lui avait valu une peine de deux ans de prison.

En octobre, TikTok a par ailleurs interdit un compte appartenant au groupe terroriste "Fosse aux lions" basé à Naplouse, qui a utilisé la plateforme pour diffuser des vidéos de ses attaques et gagner une large adhésion publique en peu de temps. Le Premier ministre Yaïr Lapid et le ministre de la Défense Benny Gantz avaient alors demandé aux responsables de l'application des lois de concentrer leurs efforts sur la lutte contre l'incitation sur les réseaux sociaux, dans un contexte de tensions accrues en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.