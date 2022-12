Israël : saisie record de drogue à la frontière égyptienne

Les tentatives de contrebande de drogue entre l'Egypte et Israël sont récurrentes

Les soldats de Tsahal ont procédé à une nouvelle saisie record de drogue à la frontière égyptienne au cours de la nuit de mardi à mercredi. La valeur de la cargaison saisie, d'un poids de 140 kilos environ, est estimée à environ six millions de shekels (1,65 million d'euros). La marchandise a été remise à la police israélienne.

Une autre saisie d'envergure de marchandise estimée à plus d'un million de shekels a également eu lieu la semaine dernière.

Deux saisies d'envergure, dont une estimée à plus d'un million de shekels ont notamment été réalisées la semaine dernière, dans la même zone de Paran. Les soldats de Tsahal sont engagés dans un véritable jeu du chat et de la souris avec les trafiquants égyptiens qui ne reculent devant rien et rivalisent d'ingéniosité pour faire passer leurs cargaisons de drogue en Israël. Plusieurs unités de l'armée spécialisées dans la lutte contre le trafic de drogue sont déployées à la frontière égyptienne.