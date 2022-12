Le centre Sheba travaille pour l'établissement de soins de santé équitables aux États-Unis

Le groupe accélérera l'innovation, la technologie et les partenariats

Chicago ARC, une entreprise collaborative de soins de santé, créée par le Sheba Medical Center d'Israël, a annoncé mercredi les résultats de sa réunion inaugurale de partenaires. Les partenaires de Chicago ARC, dont OSF HealthCare, l'Université de l'Illinois et Illinois Tech, ont voté pour faire progresser l'équité dans la gestion des maladies chroniques et l'accès à des services de santé comportementale de qualité, en mettant l'accent sur les patients souffrant de troubles liés à l'utilisation de substances. La réunion comprenait des partenaires de soins de santé fondateurs représentant près de 750 lieux de prestation de soins de santé et de formation dans l'Illinois et les États voisins.

De plus, les partenaires se sont alignés sur la vision de créer un pôle d'innovation santé à Chicago, dans l'Illinois et le Midwest. Le groupe accélérera l'innovation, la technologie et les partenariats pertinents pour la communauté afin de positionner la région comme une destination mondiale pour les innovateurs et les startups qui cherchent à transformer les soins de santé et à avoir un impact sur la société.

"Chicago ARC rassemble les meilleures technologies, startups et modèles de soins mondiaux avec les besoins d'équité en matière de santé des prestataires de soins de santé et des communautés qu'ils desservent", a commenté la directrice exécutive de Chicago ARC, Kate Merton, Ph.D., M.B.A.

"Le Chicago ARC et son réseau d'organisations partenaires de premier plan constituent le moyen idéal pour Sheba de traduire nos connaissances et nos meilleures pratiques sur le marché américain des soins de santé. L'engagement, la collaboration et l'expertise des partenaires à la table démontrent pourquoi le modèle ARC de Chicago et cette région sont l'endroit idéal pour que Sheba et notre réseau de startups se concentrent aux États-Unis", a ajouté le professeur Eyal Zimlichman, directeur général adjoint, chef de la transformation et directeur de l'innovation au Sheba Medical Center.

L'ARC de Chicago a également annoncé la finalisation de l'accord de partenariat avec l'hôpital Sheba Medical Center, le Top 10 mondial israélien de Newsweek, pour en faire l'épicentre nord-américain du réseau mondial de démarrage de Sheba. Sheba collaborera également avec les partenaires de Chicago ARC pour partager et développer les meilleures pratiques en matière de modèles de soins basés sur la technologie.