Israël/Covid-19 : "Il est recommandé au public de porter des masques dans les espaces clos et de se faire vacciner"

L'épidémie de grippe est également en hausse

Le responsable de la lutte contre le coronavirus Salman Zarka a appelé ce jeudi le public à porter des masques dans les espaces clos et à se faire vacciner contre le Covid-19, compte tenu de l'augmentation des cas, lors de la discussion avec la participation de hauts responsables du ministère de la Santé à Tel-Aviv.

Salman Zarka a précisé que le variant dominant était désormais Omicron et que l'épidémie de la grippe était également en hausse. Selon lui, le chiffre qui doit alerter est le nombre de patients gravement malades, qui est récemment passé de 5 à 30 nouveaux patients.

Olivier Fitoussi/Flash90 Salman Zarka

De plus, parmi les 470 cas graves admis dans les hôpitaux au cours du mois dernier, seuls 3 % avaient un vaccin à jour, tandis que les 97 % restants n'étaient pas vaccinés ou présentaient une vaccination qui n'était plus valide. "Nous craignons qu'il y ait de fortes vagues de grippe et de coronavirus", a-t-il ajouté, précisant que l'imposition de restrictions n'était toutefois pas à l'ordre du jour. "Nous sommes à une époque de responsabilité personnelle", a-t-il souligné.

Selon les données du ministère de la Santé, depuis le début du mois d'octobre de cette année jusqu'à samedi dernier, 696 patients ont été hospitalisés à cause de la grippe, dont 229 la semaine dernière. Il s'agit d'une augmentation de 31% du nombre de patients hospitalisés avec le virus par rapport à la semaine dernière.

Lundi dernier, 15,2% de tous les assurés maladie en Israël avaient été vaccinés contre 14,4% la semaine précédente. Le ministère de la Santé appelle le public à continuer à se faire vacciner en mettant l'accent sur la population à risque.