Mort d'Itshak Klepter, l'un des plus grands musiciens israéliens

Il a joué dans certains des groupes israéliens les plus connus

Le guitariste Itzhak Klepter, l'un des plus grands musiciens israéliens, est décédé ce jeudi à l'âge de 72 ans. La cause de sa mort n'a pas encore été communiquée.

Surnommé "Churchill", il a joué dans certains des groupes israéliens les plus connus, tels que Beehive, Ahrit Al-Yim et Tsilil et a signé des compositions pour Arik Einstein. Parmi les titres phares qu'il a composés figurent "Taking The Time", "Tilil Mi'un", "My Love Is Not His Love", "Bedouin Love Song" ou "Free Imagination".

Itzhak Klepter est né à Haïfa et a grandi à Tel-Aviv. Il a construit sa première guitare avec des planches et des lignes de pêche à l'âge de 13 ans. A 15 ans, il a fondé son premier groupe, les Churchills avec Haim Romano, Miki Gabrielov et d'autres. Après son service militaire il a commencé à enregistrer des titres dans divers enregistrements, puis a fait partie de divers groupes.

Il a ensuite entamé une carrière de chanteur dans les années 1980, enregistrant son premier album "Yitzhak" en 1981, dont les tubes "We met" et "My love is pas son amour" sont issus. Parallèlement, il continuera à composer pour d'autres artistes de premier plan, et signera plusieurs bandes originales de films qui font partie de la culture populaire. Son succès en tant que chanteur et musicien ne se démentira jamais. Début 2008, il a remporté un prix récompensant sa carrière. Véritable artiste de blues, il aura toujours su transcender les modes. On disait souvent que sa guitare "sonnait comme un homme qui chante.

Le chanteur et guitariste a connu divers ennuis de santé durant les deux dernières décennies. Diagnostiqué avec une tumeur au cerveau en 2000, ce grand fumeur avait également été hospitalisé en 2011 et 2018 suite à des complications d'une maladie pulmonaire obstructive chronique.