Menace iranienne : exercice de cyberdéfense conjoint entre Israël et les Etats-Unis

La coopération militaire entre les deux pays a également donné lieu à des exercices aériens et maritimes

L'activité opérationnelle entre Israël et les États-Unis au Moyen-Orient s'intensifie. Les deux pays ont terminé ce jeudi le plus grand cyber-exercice qu'ils ont jamais mené ensemble, débuté dimanche. L'exercice a eu lieu pour la première fois à l'unité Georgia Cyber ​​​​Center, située à Augusta, en Géorgie aux États-Unis. Il s'agissait du septième exercice dans le domaine cyber entrepris conjointement par les deux alliés.

Les simulations à grande échelle s'inscrivaient dans le contexte de menaces grandissantes de l'Iran, qui tente via le cyber d'augmenter les dégâts causés aux avions, tels que les avions F35 et les systèmes d'armement et de défense aérienne, qui fonctionnent principalement en ligne. Pour se préparer à un tel scénario, les deux pays avaient pour objectif de comprendre comment protéger leurs infrastructures stratégiques. L'exercice a inclus à la fois des équipes informatiques et de cyberdéfense israéliennes basées dans l'Etat hébreu et aux États-Unis.

Ces derniers mois, la coopération militaire entre les deux pays a également donné lieu à des exercices aériens et maritimes communs toujours dans le but de contrer la menace iranienne.