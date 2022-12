Quatre morts dans trois accidents de la route dans le centre d'Israël et en Cisjordanie

318 personnes ont été tuées dans des accidents sur les routes d'Israël depuis le début de l'année 2022

Quatre personnes ont été tuées en Israël et en Cisjordanie dans trois accidents de la route vendredi. Un conducteur de vélo électrique de 60 ans est mort après avoir été percuté par un bus dans la ville centrale de Mazkeret Batya. Les premiers secours ont trouvé l'homme coincé sous le bus et ont tenté de le réanimer avant d'être contraints de constater son décès sur place. La police a ouvert une enquête sur l'incident et a arrêté le chauffeur du bus pour l'interroger.

À peu près au même moment, une femme d'une cinquantaine d'années a été tuée dans un autre accident de voiture impliquant trois véhicules sur la route 44, près de la ville centrale de Karmei Yosef. Elle avait été évacuée dans un état critique vers le centre médical Shamir où les médecins ont constaté son décès. Une femme d'une soixantaine d'années a été grièvement blessée dans l'accident, et deux hommes âgés de 64 et 30 ans ont été blessés.

Plus tôt ce vendredi, deux hommes d'une quarantaine d'années ont été tués après avoir été écrasés par un véhicule dans un tunnel de la route 60 en Cisjordanie, près de l'implantation de Har Gilo.

Magen David Adom Accident de voiture sur la route 60 près de Jérusalem, le 9 décembre 2022.

Ils ont été déclarés morts sur place par les médecins. La police les a identifiés comme des ouvriers du bâtiment qui se rendaient peut-être sur un chantier voisin. Une enquête a été ouverte sur cet incident, a déclaré la police.

La route 60 s'étend de Beersheva au sud jusqu'à Nazareth au nord, et traverse en grande partie la Cisjordanie. Cette route, dont une grande partie n'a pas été rénovée depuis des années, est l'une des plus dangereuses du pays. Selon les derniers chiffres de l'Autorité de sécurité routière, 318 personnes ont été tuées dans des accidents sur les routes d'Israël depuis le début de l'année 2022, soit une légère baisse par rapport à l'année dernière.