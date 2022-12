Des envoyés de l'UE abandonnent une visite du Mur occidental après une directive de Bruxelles

L'Europe ne reconnaît pas la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est

Quatre envoyés européens de l'ONU se sont retirés d'une visite au Mur occidental dirigée par l'ambassadeur israélien auprès de l'ONU, Gilad Erdan, après avoir reçu une directive de Bruxelles les enjoignant de ne pas y participer, l'UE ne reconnaissant pas la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est.

Les envoyés de l'Italie, de la Slovénie et de la Roumanie ont suivi l'ordre, de même que l'ambassadeur de Moldavie, qui n'est pas membre de l'UE mais qui est étroitement lié à la Roumanie. La visite de la vieille ville et du Mur occidental a eu lieu avec sept autres ambassadeurs de Serbie, d'Haïti, de Sierra Leone, de Thaïlande, du Costa Rica, de Belize et de Géorgie.

Un représentant de la mission américaine auprès de l'ONU a également voyagé avec la délégation, mais il s'est retiré de la visite de la vieille ville, ayant déjà visité le Mur occidental auparavant. Un autre ambassadeur de Malte devait également participer à la visite de vendredi, mais n'était pas encore arrivé en Israël. Erdan a critiqué leur décision "lâche", déclarant dans un communiqué que cela ne faisait que renforcer sa détermination "à révéler notre vérité".

"La visite des ambassadeurs que je conduis en Israël fait partie de ma guerre à l'ONU pour exposer les mensonges des Palestiniens et leur tentative d'effacer notre lien millénaire avec Jérusalem", a-t-il déclaré.

L'ancien président américain Donald Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël et plusieurs pays ont suivi les États-Unis en y déplaçant leurs ambassades. Cependant, aucun n'a pris position sur les frontières de la ville, et les Palestiniens considèrent Jérusalem-Est comme la capitale de leur futur État.

Au total, 13 ambassadeurs font partie de la délégation conduite par Erdan et l'ambassadrice des EAU auprès des Nations unies, Lana Nusseibah qui n'a pas non plus été photographiée au Mur occidental. Le groupe a commencé son voyage aux Émirats arabes unis et a rencontré le président Mohammed ben Zayed.

En Israël, les envoyés de l'ONU rencontreront le président Isaac Herzog, le premier ministre désigné Benjamin Netanyahou et visiteront l'église du Saint-Sépulcre, Yad Vashem et un tunnel terroriste du Hezbollah à la frontière nord avec des responsables de l'armée israélienne.