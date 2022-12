Israël : sabotage de câbles du chemin de fer près de la gare Lehavim-Rahat

La reprise du trafic est encore incertaine pour samedi soir entre Beersheva et le nord du pays

Un acte grave de sabotage de la voie ferrée s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi près de la gare de Lahavim-Rahat dans le sud d'Israël. Des individus ont réussi à pénétrer dans la zone de la gare, à couper des centaines de mètres de câbles de communication du système de signalisation des chemins de fer et à s'échapper avant l'arrivée des gardes de sécurité.

Les suspects ont entraîné de gros dégâts dont l'arrêt des systèmes de signalisation et de gestion du trafic du train dans la région sud. La police et les forces de sécurité ont été dépêchées sur les lieux et enquêtent sur l'incident.

Dans le même temps, les équipes d'Israel Railways, composées de techniciens, d'ingénieurs et d'électriciens, concentrent leurs efforts afin de réparer les dégâts causés pour que le trafic ferroviaire puisse revenir à la normale au plus vite.

Toutefois, la compagnie de chemins de fer précise qu'il est possible que le trafic entre Beer Sheva et le nord d'Israël ne reprenne pas samedi soir comme prévu, en raison de l'étendue des dégâts et des travaux de réparation nécessaires.