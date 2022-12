La culture du café de Tel-Aviv enracinée dans la poésie et la résistance

Puis l'ère du "café Tel-Avivien" a émergé dans les années 1930

Des philosophes avisés sont arrivés à la conclusion qu'il existe deux types de personnes dans ce monde : celles qui sont obsédées par le café, et celles qui se privent de son plaisir. À Tel-Aviv, centre culturel d'Israël, certaines personnes achètent un café et s'en vont, mais beaucoup s'assoient et savourent la boisson chaude à toute heure du jour ou de la nuit aux terrasses des cafés. Certains restent même assis pendant des heures. Vivant en Israël depuis plus de neuf ans, j'ai fini par explorer ce phénomène moi-même.

C'est le matin, et j'arrive à Tel-Aviv alors que la ville est encore en train de se réveiller. Le premier des cinq arrêts de mon voyage à la découverte de la culture du café en Israël est l'un des endroits les plus populaires de Tel-Aviv - le café Nachat, qui est situé dans le centre ville avec une vue directe sur la fontaine de la place Dizengoff. Malgré le fait que ce soit presque l'heure de pointe du matin, il y a une chose que je vois partout : des tasses de café. Des gens qui marchent avec leur tasse, qui bavardent avec leur café à la main près de la fontaine, ou qui sont assis dans des cafés avec un café au lait, en lisant le journal.

J'ai rencontré Noa Berger, sociologue du café, et nous avons discuté de la culture du café à Tel-Aviv, autour d'un café, bien sûr. La première chose que j'ai apprise, c'est que l'amour des Israéliens pour le café est profondément enraciné dans diverses traditions, cultures et histoires.

Le café débarque à Tel-Aviv

"Chaque communauté qui a immigré en Israël a apporté avec elle ses propres traditions en matière de café, ainsi que, bien sûr, les Arabes israéliens et les Palestiniens", a déclaré Berger.

Mais alors que le café est tant significatif à travers les différents secteurs de la société israélienne, Berger a expliqué comment la culture des cafés à Tel-Aviv est née : "Il y avait des cafés de style arabe qui ont commencé à ouvrir à partir du 16ème siècle, plus ou moins. C'étaient des cafés où l'on prenait sa boisson en dehors des heures de travail, en journée ou en soirée."

JACK GUEZ / AFP Des Israéliens assis dans un café à Tel-Aviv, en Israël

Puis l'ère du "café Tel-Avivien" - comme elle l'appelle - a émergé dans les années 1930, alors que de plus en plus d'Européens émigraient en Palestine mandataire britannique. Berger a déclaré que le café lui-même était secondaire à l'expérience de s'asseoir à un café à ce moment-là, car les cafetiers buvaient généralement de l'alcool ou du thé.

"Il s'agit de s'asseoir ensemble, d'écrire de la poésie, de la littérature puis d'en discuter. Ces sortes de parlements commencent à se former autour de ces cafés. Ces poètes célèbres, comme Chaim Nachman Bialik, Leah Goldberg et Natan Alterman - ils ont chacun leur table, leur groupe d'adeptes autour d'eux, et ils passent toute la journée au café, à discuter de poésie." Les cafés - comme ils ont d'abord été appelés - étaient largement connus à travers l'histoire comme des espaces ouverts et démocratiques.

Miriam Alster/Flash90 Des Israéliens savourent un café à emporter dans un café de Tel-Aviv, en Israël

De la découverte d'un grain éthiopien à l'émergence des cafés et au-delà, l'ère de la culture du café de Tel-Aviv que nous connaissons aujourd'hui est ancrée dans la résistance, la poésie et la diffusion des idées. L'arôme du café sert de point d'ancrage, a ajouté Mme Berger, mais ce sont les traditions sous-jacentes qui font des Tel-Aviviens ce qu'ils sont.