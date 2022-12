Israël : pour la 1ère fois, les Bédouins joueront un rôle important dans la révolution énergétique du pays

Des centrales solaires seront construites sur les terres bédouines

Israël se dirige vers une révolution énergétique verte, et la communauté bédouine pourrait jouer un rôle de premier plan. Marom Energy, une petite entreprise dirigée par la Fondation Gandyr de Judith Recanati, va en effet construire la première centrale solaire d'Israël sur des terres bédouines privées.

La construction, qui doit commencer l'année prochaine dans le désert du Néguev, dans le sud d'Israël, verra l'installation de centrales solaires sur 607 000 mètres carrés de terres appartenant à plusieurs familles bédouines.

"Nous avons spécifiquement décidé de soutenir ces Bédouins et d'en faire des acteurs directs sur leurs terres", a déclaré Amir Alshech, directeur général adjoint de Marom Energy. "Ils sont impliqués dans le développement, la construction et l'exploitation [du projet]. Ils sont également propriétaires et reçoivent donc un loyer annuel." Environ 250 000 Bédouins résident en Israël, la majorité dans la ville méridionale de Rahat et dans les villages du Néguev.

Basée dans la ville côtière de Herzliya, Marom Energy a déclaré que les Bédouins devraient être les principaux bénéficiaires de ce projet historique et que leurs maisons seront alimentées par l'énergie solaire qui y est produite pendant la journée. "Cela leur donne une incitation économique importante car c'est beaucoup plus stable et rentable que l'agriculture", a déclaré Alshech.

MENAHEM KAHANA / AFP Néguev

Outre son projet sur les terres bédouines, Marom Energy a récemment attiré l'attention en acquérant une participation de 30 % dans la société marocaine Gaia Energy. L'opération vise à renforcer les diverses initiatives de Gaia en matière d'énergie verte dans le royaume d'Afrique du Nord. "Juste après la signature des accords d'Abraham, nous avons pris un avion directement pour le Maroc", a dit Alshech. "Le lien entre les Israéliens et les Marocains remonte à plusieurs années. Il y a une grande population ici qui est originaire du Maroc."

Bien que seule une petite partie de l'énergie d'Israël provienne actuellement de sources renouvelables, le gouvernement a annoncé plus tôt cette année qu'il visait à doubler la capacité d'énergie solaire du pays d'ici 2025. Globalement, Israël espère que 30 à 40 % de son électricité proviendra de sources renouvelables d'ici à 2030.

La plus grande centrale solaire existante en Israël est actuellement la centrale d'Ashalim dans le désert du Néguev, composée de trois parcelles distinctes qui reposent respectivement sur l'énergie solaire thermique, l'énergie photovoltaïque et le gaz naturel.