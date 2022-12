Exercice surprise de l'armée israélienne simulant des affrontements contre le Hezbollah

Quelque 8 000 conscrits et 5 000 réservistes participent à l'exercice

Un exercice militaire surprise impliquant des milliers de soldats a été lancé samedi soir, simulant le déclenchement de combats à la frontière nord, a annoncé l'armée israélienne.

Tsahal a déclaré que l'exercice de trois jours, surnommé "Hot Winter 2", visait à "renforcer l'état de préparation" des unités combattantes et la logistique de l'armée face "à des événements soudains et divers scénarios dans l'arène nord" impliquant le Hezbollah et d'autres mandataires iraniens dans la région. Quelque 8 000 conscrits et 5 000 réservistes participent à l'exercice, a indiqué Tsahal.

"Au cours de l'exercice, les forces s'entraîneront à gérer un déploiement soudain face à des scénarios opérationnels dans l'arène nord, en mettant l'accent sur l'état de préparation du réseau logistique et la coopération entre les unités des forces terrestres", selon l'armée, qui précise que l'exercice était planifié à l'avance et qu'il ne découlait pas d'une nouvelle évaluation sécuritaire.