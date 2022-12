Israël : L'ancien député Moshe Mizrahi est décédé à l'âge de 72 ans

En 2000, Moshe Mizrahi avait été nommé chef des enquêtes et du renseignement du département de la police

L'ancien député de la Knesset Moshe Mizrahi est décédé à l'âge de 72 ans. Affilié au parti travailliste, il avait occupé plusieurs postes de direction au sein de la police, dont celui de chef de la Division des enquêtes et du renseignement, et de chef de l'unité nationale d'enquête sur les crimes internationaux.

Moshe Mizrahi a étudié le droit à l'Université de Tel-Aviv et a obtenu son diplôme d'avocat. En 1976, il a commencé à travailler dans la police comme procureur. Au début de son activité, il a servi, entre autres, comme officier de division d'enquête dans la région de Yarkon, commandant de la région de Yehuda et commandant du collège des officiers supérieurs.

En 1997, il a été nommé chef de Yahbal et a supervisé l'affaire Nimrodi B et Nimrodi C qui a enquêté sur les luttes entre "Yediot Ahronoth" et "Maariv", ainsi que les enquêtes contre Avigdor Lieberman. En 2000, il a été nommé chef des enquêtes et du renseignement du département de la police, où il a servi jusqu'en 2004, date à laquelle il a été démis de ses fonctions à la suite d'une enquête du ministère de l'Intérieur sur son mandat à la tête de Yachbal.

En 2006, il a terminé son service dans la police et s'est tourné vers l'activité publique. En 2008, Moshe Mizrahi a contesté la présidence du Conseil de Shoham et est entré au conseil municipal de la localité. En 2012, il a participé aux primaires pour la liste du Parti travailliste et a été classé 15e. Ensuite, il a été élu à la 19e Knesset, où il a été membre du Comité de la Constitution, du droit et de la justice et de plusieurs autres comités.

Dans le cadre de son mandat de président du lobby de lutte contre la corruption dans l'administration publique, il a notamment promu un projet de loi selon lequel un élu accusé d'un délit de diffamation ne pourrait plus être élu. En 2015, Mizrahi a été placé 29e sur la liste du parti Travailliste et n'est entré à la Knesset qu'après la démission de H. As Zuhair Bahlul en 2018.