L'Université de Tel-Aviv classée 1ère en Israël pour l’excellence dans la recherche (classement de Taïwan 2023)

Etabli en 2012, il classe les 1 000 meilleures universités du monde

L'Université de Tel-Aviv s'est classée en première position en Israël et à la 116e place dans le monde dans le classement de Taïwan pour l’année 2022-2023, basé sur le nombre de publications, de citations et l’excellence dans la recherche. C’est la 5e année consécutive que l’Université de Tel-Aviv est première en Israël.

Le classement établi par l’Université nationale de Taiwan (NTU) est considéré comme l’un des plus renommés au monde, avec le classement mondial des universités QS, le classement de Shangaï et celui du Times Higher Education.

Etabli en 2012, il classe les 1 000 meilleures universités du monde sur la base des publications scientifiques des chercheurs et de l’impact académique. L'Université hébraïque est classée 259e et le Technion 363e. Les universités Ben Gourion, Bar-Ilan et Haïfa sont en dessous des 400 premières universités du monde.

L’Université de Tel-Aviv est notamment bien classée en sciences de la vie (108e place mondiale), en médecine (92e rang mondial), et dans le classement par sujets, en médecine clinique (88e place), immunologie (79e), sciences de l’espace (87e) et en psychologie et psychiatrie (111e).

Le score de chaque institution se compose du nombre de publications (25% du score total), du nombre de citations des articles (35%) et de l'excellence de la recherche (40%), mesurée par l’indice h (rapport du nombre de publications et du nombre de citations), le nombre d'articles parmi les plus cités et le nombre d'articles dans les principales revues internationales.