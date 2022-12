Covid-19 : Yair Lapid se fait vacciner d'un rappel et exhorte la population à le faire

Le variant dominant est désormais Omicron

Le Premier ministre sortant Yair Lapid a reçu dimanche une dose de vaccin contre le coronavirus dans son bureau de Tel-Aviv.

"J'appelle les citoyens d'Israël - et en particulier ceux à risque - à sortir et à se faire vacciner à la lumière de l'augmentation des cas de coronavirus et de grippe", a déclaré Lapid dans un communiqué. "C'est la seule façon de traverser cet hiver facilement et sainement et de protéger nos proches : maman, papa, grand-mère et grand-père."

Il y a actuellement 178 personnes atteintes de coronavirus hospitalisées dans un état grave en Israël, contre 144 il y a une semaine et 107 il y a un mois.

Plus de 1 000 nouveaux cas par jour sont recensés. La semaine dernière, le responsable de la lutte contre le coronavirus Salman Zarka a appelé le public à porter des masques dans les espaces clos et à se faire vacciner contre le Covid-19, compte tenu de l'augmentation des cas, lors de la discussion avec la participation de hauts responsables du ministère de la Santé à Tel-Aviv.

Salman Zarka a précisé que le variant dominant était désormais Omicron et que l'épidémie de la grippe était également en hausse.