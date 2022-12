Analyse : B. Netanyahou a encore 10 jours pour former un gouvernement

Netanyahou doit calmer l'irritation dans ses rangs

La période de 28 jours dont dispose le Premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahou pour former un gouvernement se termine - avec de grandes attentes laissant place à des bouffées de drame quotidiennes, mais sans qu'aucun gouvernement ne soit encore en place.

M. Netanyahou est maintenant passé à la prolongation qu'il a reçue du président Isaac Herzog - 10 jours pour régler les détails et former un gouvernement. L'un des principaux points à l'ordre du jour dans les 10 prochains jours et au-delà sera d'apaiser le politique d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, chef du parti Force juive, qui devrait être ministre de la Sécurité nationale.

M. Ben-Gvir souhaite obtenir ce poste, mais le procureur général risque de faire obstacle à une législation qui donnerait à M. Ben-Gvir les pouvoirs plus étendus qu'il souhaite avoir sur la police israélienne. L'homme politique n'est pas content.

"Je fais partie de ceux qui estiment que dans une démocratie, c'est un ministre qui doit dicter sa politique. J'ai assumé cette charge, et je veux entrer dans un ministère très important afin de rétablir la sécurité des citoyens d'Israël", a-t-il déclaré vendredi.

Il y a ensuite l'élection d'un nouveau président du Parlement. Un vote doit avoir lieu lundi, et jusqu'à présent, la coalition émergente n'a pas annoncé son candidat.

Ce n'est pas un hasard. M. Netanyahou a besoin d'atténuer l'irritation potentielle dans ses rangs. Des membres de son parti, le Likoud, seraient mécontents de leur rôle dans le futur gouvernement. Netanyahou garde donc ses cartes près de la poitrine.

Pourtant, malgré tous ces coups de théâtre, on s'attend en Israël à ce que le gouvernement soit annoncé avant la date limite du 21 décembre et à ce qu'il prête serment après cette date. Mais les intérêts divergents des différents acteurs subsisteront. Israël n'est peut-être plus dans une impasse politique, mais cela ne signifie pas que la politique normale disparaît.