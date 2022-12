Netanyahou a d'abord "légitimé Mansour Abbas et l'a ensuite fait passer pour un partisan du terrorisme" (Ahmad Tibi)

"Il a fait passer Mansour Abbas pour un partisan du terrorisme de la manière la plus dégoûtante qui soit"

Le député Hadash-Ta'al Ahmad Tibi a accusé le futur Premier ministre Benjamin Netanyahou d'avoir légitimé le chef du Ra'am Mansour Abbas et de s'être ensuite retourné contre lui à des fins politiques.

"Netanyahou a légitimé et blanchi Mansour Abbas et l'a ensuite fait passer pour un partisan du terrorisme, tout cela pour des intérêts politiques, de la manière la plus dégoûtante qui soit, comme lui seul peut le faire", a déclaré Tibi dans un podcast avec Nadav Perry.

Olivier Fitoussi/Flash90 Mansour Abbas

Après les élections de 2021, Netanyahou a tenu des pourparlers de coalition avec Ra'am, qui ont finalement échoué, et Ra'am a ensuite rejoint le gouvernement sortant, qui a évincé Netanyahou. Au cours de la campagne électorale de cette année, de nombreux partis de droite ont dépeint Ra'am comme un parti partisan du terrorisme.

Tibi a également affirmé qu'il soutient la réunification de l'alliance politique Liste unifiée, qui était autrefois composée de Hadash, Ta'al, Balad et Ra'am.