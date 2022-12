Israël : Herzog décerne la médaille d'honneur présidentielle à cinq personnalités

"Nous pouvons être fiers qu'elles soient nos modèles, en tant que nation et en tant que société"

Le président Isaac Herzog a remis, dimanche soir, la médaille d'honneur présidentielle à cinq personnes pour leurs "contributions uniques à l'État d'Israël". La médaille a été décernée à l'auteur-compositeur et poète Rachel Shapira, au général de brigade (retraité) Pinhas Buchris, à l'éducatrice arabo-israélienne Dalia Fadila, à l'éducateur Haim Perry et à Michael Siegal, ancien président du conseil d'administration de l'Agence juive pour Israël. "Lorsque nous regardons les personnes que nous honorons aujourd'hui, nous pouvons être fiers qu'elles soient nos modèles, en tant que nation et en tant que société", a déclaré Herzog lors de la cérémonie.